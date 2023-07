Grupo RIC implementa soluções Privacy Tools em busca da adequação com a LGPD

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de julho de 2023.

Fundado na década de 1980 pelo empresário Mário Petrelli, o Grupo RIC, conglomerado de mídia brasileiro, possui mais de 500 funcionários e sua sede localiza-se na cidade de Curitiba, Paraná.

Atualmente, o Grupo RIC conta com 7 emissoras de rádio e 4 emissoras de TV em seu portfólio. Essa gama de canais de comunicação abrange formatos para televisão, rádio e revistas, tanto em suas versões impressas quanto digitais.

Garantindo o controle da proteção de dados e a comunicação com os titulares

No mundo da comunicação e da tecnologia, é preciso avaliar a vulnerabilidade das informações para garantir a segurança e a proteção dos dados.

O ganho de controle e a comunicação com os titulares de dados foram os principais motivos para que o Grupo RIC se aliasse à Privacy Tools, cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

Segundo Ricardo Araújo, Analista de Negócios da Privacy Tools, “Um dos principais desafios do Grupo RIC era a comunicação com os titulares de dados por conta da quantidade de empreendimentos que eles gerenciam no Paraná, entre eles, a rádio Jovem Pan e TV Record Paraná”.

De acordo com o Data Protection Officer (DPO) do Grupo RIC, Douglas Ivanski da Silva, o início do processo foi destinado aos conhecimentos iniciais da Lei. “Começamos com a adequação jurídica – durante 6 meses – realizando treinamento do comitê e captando os dados e os processos. Após o levantamento, começamos a verificar qual a plataforma que atende melhor a nossa demanda e então escolhemos a Privacy Tools para nos auxiliar no controle desses dados”, esclarece.

A importância da proteção de dados na comunicação



Douglas revela que, no momento, a maturidade dos clientes ainda é iniciante quanto à proteção de dados.

“A cultura do brasileiro é de deixar suas informações públicas nas mídias sociais, eles ainda não têm consciência do poder do dado e do que é feito com esse dado após o consentimento que eles dão”, explica.

O DPO comenta que o maior desafio dentro da área de comunicação é a conscientização sobre a importância da proteção de dados. E por isso, o Grupo RIC faz toda a integração dos novos colaboradores já nessa cultura de proteção de dados.

“É um trabalho que vem pra ficar”

Na visão de Douglas, esses anos foram de muito aprendizado e trabalho diário para se adequar a LGPD. “Não adianta comprar a plataforma e achar que está pronto. É um trabalho diário, mas depois que estiver tudo mapeado, o monitoramento, a adequação de novos processos se tornará algo sólido”.

Case completo: Grupo RIC + Privacy Tools

Sobre Privacy Tools

A Privacy Tools é uma ferramenta de privacidade que visa auxiliar empresas no processo de cumprimento com as obrigações das diferentes legislações, como LGPD e GDPR.