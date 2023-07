Coaching para negócios ajuda alunos a terem confiança para empreender

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de julho de 2023.

O empreendedorismo é uma jornada repleta de desafios, abrir um negócio significa estar suscetível à concorrência, processos burocráticos e diversos outros obstáculos que surgem ao longo do caminho. Para superar os desafios, um empreendedor deve ser capaz de desenvolver habilidades que vão além da gestão de empresas, como inteligência emocional, gestão eficiente de tempo e visão são alguns dos tópicos. Por isso, para os alunos que participaram de qualquer um dos 12 cursos nas modalidades EAD do Projeto Jovem Empreendedor, numa iniciativa inédita, o Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social – IMais oferece, no dia 08 de julho, o evento Jornada do Empreendedor, ciclo de palestras de Coaching para Negócios, que serão ministradas de forma presencial no Espaço Paulista de Eventos, localizado na Avenida Paulista, 807, 7°andar – São Paulo.

A jornada acontecerá em um único dia e corresponde a 10 horas de atividades, para 120 alunos que participaram de algum dos 12 cursos pelo Programa Jovem Empreendedor na modalidade EAD, com foco em Gestão/Desenvolvimento Pessoal (Desenvolvendo o Plano de Negócios, Marketing/Vendas, Gestão Financeira básica, Gestão de Redes Sociais, Como abrir uma empresa/regimes tributários e Marketing Pessoal) e outros seis profissionalizantes (Programação Web, YouTuber, Música, Photoshop, Corel Draw e Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

O evento é coordenado e ministrado por Mário Coimbra Lopes, que é publicitário e administrador, com pós-graduação em Neurociências, palestrante, coach profissional com certificação pela Behaviorival Coaching Institute, International Coaching Institute e IBC), Practitioner PNL (IBC), administrador com MBA em marketing digital pela Faculdade Impacta de Tecnologia. Atua como consultor organizacional, trainer e palestrante motivacional em comunicação, marketing e gestão estratégica há mais de 25 anos.

Durante o encontro serão abordados temas como: Aprimorar o foco, a produtividade, planejamento, a resiliência e a comunicação. “Nesse cenário, o coaching surge como uma excelente ferramenta para ajudar empreendedores a desenvolver as habilidades e competências necessárias para definir e alcançar seus objetivos e obter resultados positivos em seus respectivos negócios, independente do setor de atuação. Os participantes serão convidados também a exercitar a superação dessas crenças, de forma a se tornarem protagonistas de suas vidas e assim melhorar a sua performance nos negócios. Com ferramentas de neurociências, coaching e neurolinguística”, explica Mário.

Programa Jovem Empreendedor

O Projeto Jovem Empreendedor é uma parceria entre o Instituto Mais Gestão e Desenvolvimento Social e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos / Secretaria Nacional da Juventude, que ofereceu 12 cursos online gratuitos, com 10 horas/aula cada, voltados para inovação e empreendedorismo para jovens na região da Grande São Paulo. Com foco em Gestão/Desenvolvimento Pessoal (Desenvolvendo o Plano de Negócios, Marketing/Vendas, Gestão Financeira básica, Gestão de Redes Sociais, Como abrir uma empresa/regimes tributários e Marketing Pessoal) e outros seis profissionalizantes (Programação Web, YouTuber, Música, Photoshop, Corel Draw e Pacote Office (Word, Excel, Power Point). Após liberado o acesso aos alunos, a plataforma online poderá ser utilizada por 12 meses.

Sobre o Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social

O Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), com sede em São Paulo, fundado em 2006. Entre as prioridades da instituição, a promoção e inserção dos jovens no mundo do trabalho, o empreendedorismo e a integração social, através do autoconhecimento, do fortalecimento da autoestima e do desenvolvimento de talentos e habilidades técnicas e empreendedoras. Na grade curricular temas como desenvolvimento pessoal, comunicação, marketing, finanças, software, entre outros.

Além da área de educação e qualificação, o Instituto Mais atua em concursos públicos e avaliação de conhecimento, consultoria e assessoria, eventos e projetos sócio-ambientais, saúde e segurança do trabalho. Possui uma equipe técnica e de parceiros com experiência em instituições de suas áreas de atuação, em âmbito nacional e internacional.