Evento refletirá o atual cenário nos Centros de Serviços Compartilhados (CSCs)

* Por: DINO - 5 de julho de 2023.

O Shared Services Meeting 2023 (SSM 2023), evento organizado pelo Instituto de Engenharia de Gestão (IEG), exclusivo para convidados dos principais Centros de Serviços Compartilhados (CSCs) brasileiros, reunirá líderes e diretores para refletirem sobre os desafios e a complexidade do atual cenário corporativo e seus impactos na Liderança dos Centros, com discussões acerca do tema central “Cenário mundial incerto, alta complexidade nas operações e mais cobrança por resultados: Transforme-se sob pressão”.

Para a palestra de abertura, Fabio Seidl, Diretor Global de Desenvolvimento Criativo da Meta em Nova Iorque, compartilhará com os participantes do evento toda a sua experiência e conhecimento sobre o tema “Criatividade colaborativa: como descomplicar e alavancar negócios”.

“No evento desse ano, vamos falar sobre os principais desafios e cobranças enfrentados pela alta liderança dos CSCs brasileiros. Vivemos um cenário pós-pandemia, em que todas as empresas foram forçadas a repensar suas operações e também seus modelos de gestão, associado ao boom tecnológico que está sendo gerado pelas Inteligências Artificiais. Os CSCs estão sendo pressionados a entregarem melhores resultados e a gerarem mais valor aos negócios, além da natural pressão do dia a dia da operação.”, destaca Taís Nascimento, Sócia do IEG.

Lançado em 2020, o SSM é um evento exclusivo para o segmento de Serviços Compartilhados, e sua realização acontecerá no formato online e ao vivo.

Em 3 anos, o evento já conectou mais de 1000 profissionais para discutir sobre as tendências e perspectivas do mercado, e a próxima edição, que acontecerá no dia 18 de Julho promete contar com mais de 300 participantes que acessarão o evento através de uma plataforma totalmente customizada e imersiva, com muitas possibilidades de interatividade e conexão.

Para garantir a melhor experiência, a plataforma conta com o “Auditorium” onde serão realizadas diversas palestras, além de um espaço dedicado para Networking entre os participantes do evento.

Também haverá um espaço de divulgação e apresentação dos patrocinadores, o “Exhibition Halls”, onde estarão com seus estandes virtuais para demonstrarem suas soluções de forma interativa e compartilharem conteúdos relevantes para o mercado de Serviços Compartilhados.

“Como os líderes podem transformar a pressão do cenário atual em identificação de oportunidades? Quais estratégias e ferramentas podem ser utilizadas para apoiar nesse momento? Essas são questões que queremos trazer para debate e temos certeza de que vamos fechar o evento com alguns caminhos sinalizados para os Diretores e Gestores que estarão conosco”, enfatiza Nascimento.

Sobre:

O IEG é uma empresa que elabora soluções de ensino, pesquisa e consultoria em gestão de forma integrada e complementar para as organizações, dissemina conhecimento por meio de treinamentos customizados desenvolvidos para capacitar profissionais de diversas empresas no que tange a competências comportamentais, técnicas e ferramentais.