Inovação: empresa de SC investe em parcerias estratégicas

Por: DINO - 5 de julho de 2023.

Em abril de 2023, o Brasil bateu a marca de 21 milhões de CNPJs (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ativos em todo o país, segundo o Mapa de Empresas, elaborado pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) em conjunto com o Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados).

No primeiro quadrimestre, foram abertas 1.331.940 empresas em todo o território nacional. Dentre os empreendimentos que iniciaram as atividades nesse período, 93,7% são de microempresas ou empresas de pequeno porte. Em média, o tempo gasto para abertura entre o primeiro e o quarto mês deste ano foi de 1 dia e seis horas.

Para Camila Borges, sócia e diretora de marketing da Hidrolight do Brasil SA – empresa de Garopaba (SC) que atua com ortopedia e artigos para esporte e reabilitação -, a inovação é um elemento essencial em um ambiente competitivo: “A inovação sempre desempenhou um papel fundamental para a competitividade e perenidade das empresas no mercado, e a cada dia isso se torna mais evidente”.

Ela destaca que, em um cenário dinâmico e tecnológico, as organizações que não conseguem se adaptar e oferecer soluções inovadoras ao mercado correm o risco de ficar para trás. “Algumas empresas que eram ‘gigantes’ há algum tempo desapareceram porque suas tecnologias, ou seu campo de atuação, se tornaram obsoletos”, explica.

Do mesmo modo, prossegue, negócios de grande porte, que hoje são líderes mundiais – como Google, Apple, YouTube e Tesla -, surgiram por quebrarem paradigmas tecnológicos, ou por lançarem tendências no mercado. “Além disso, empresas como Coca-Cola, Ford, Nestlé, Colgate, 3M e Michelin conseguem se perpetuar exatamente por sua capacidade de se adaptar às novas tendências”, diz Borges.

De acordo com a empresária, a Hidrolight do Brasil compreendeu a importância desse aspecto e fez da inovação um pilar estratégico para o seu crescimento.

Ela conta que a empresa tem fechado diversas parcerias estratégicas nos últimos anos. “Firmamos parcerias com os maiores players do Brasil no segmento de saúde e esportivo. Hoje, por exemplo, a linha ortopédica e de acessórios de marca própria das lojas Centauro, que é Oxer, é de fabricação da Hidrolight do Brasil SA”, afirma. “No ramo da saúde, a rede de farmácias Droga Raia trabalha com sua marca própria Needs, que também é portfólio de Private Label da Hidrolight”, complementa.

Na visão de Borges, as parcerias permitem que a companhia siga inovando e se firmando em um mercado competitivo, pois, com ela, a empresa cria uma vitrine nacional, dando mais tranquilidade para novas colaborações.

“Buscamos apresentar periodicamente produtos novos ao mercado. Além do mais, os produtos já conhecidos e comercializados também passam por uma análise periódica para melhorias e adequações, tanto para aprimorar funções quanto para buscar atualizações de design”, explica.

Segundo a sócia e diretora de marketing da Hidrolight do Brasil SA, a empresa investe em parcerias estratégicas com seus fornecedores, parceiros e profissionais especializados buscando a expertise necessária para desenvolver soluções inovadoras. “Essa abordagem colaborativa permite que a Hidrolight explore novas tecnologias e tendências a fim de garantir a oferta de produtos de ponta e de alta qualidade”.

Para concluir, Borges ressalta que a Hidrolight do Brasil continuará investindo em pesquisa e desenvolvimento, buscando parcerias estratégicas e promovendo uma cultura de inovação interna. “A empresa está empenhada em superar as expectativas dos parceiros e em se manter na vanguarda do setor”.

