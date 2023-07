Modelo “as-a-service” pode alavancar o crescimento de PMEs

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de julho de 2023.

Produtos “como serviços” (tradução literal do termo “as-a-service”) fazem parte do dia a dia da população e praticamente todos eles estão vinculados a uma característica comum: a oferta sob demanda. Tipos de estruturas, aplicações, objetos e ferramentas passaram a ser contratados sem a necessidade definitiva de compra.

O modelo de negócio em que o uso ou acesso a soluções substituem a posse é uma realidade também para empresas de todos os portes. E funciona através da alocação de profissionais e times, com maior sensibilidade e experiência, para auxiliar organizações com projetos importantes dentro de um custo mais acessível às organizações.

“Nos últimos anos, as empresas têm buscado soluções inovadoras para atender às demandas do mercado em constante evolução. A adoção de serviços as-a-service significa obter uma ampla gama de soluções, serviços e profissionais compartilhados para atender às necessidades de diferentes setores e organizações”, afirma Alexandre Antabi, diretor da Macher Tecnologia, consultoria especializada em soluções as-a-service.

Diferentes funções podem ser alocadas como “as-a-service”. Um dos modelos mais conhecidos são os CSCs (Centros de Serviços Compartilhados) dentro das organizações. Hoje, este modelo também pode prestar serviços para múltiplas organizações tendo o custo da estrutura e dos profissionais, compartilhados.

Cada empresa contribui financeiramente apenas com sua demanda contratada, podendo alocar melhor os investimentos financeiros, evitar erros de dimensionamento de equipes e estruturas, além de obter o suporte de profissionais mais seniores, capacitados e com experiência prévia na prática. Também, no caso das Pequenas e Médias empresas, pode facilitar o uso de perfis mais “seniores”, propiciando o desenvolvimento de melhores soluções para o mercado.

Alguns dos serviços que podem ser realizados por demanda:

DPO-as-a-Service: Atua como um consultor e especialista em conformidade com as leis de proteção de dados, fornecendo orientação, assessoria e suporte para garantir que a empresa esteja em conformidade com as regulamentações de privacidade, implemente medidas de segurança adequadas, gerencie incidentes de segurança e proteja os direitos e privacidade dos indivíduos cujos dados são processados pela organização.

PM-as-a-Service: É um modelo de negócio que oferece serviços de gerenciamento de projetos de forma terceirizada. Estes serviços podem incluir o planejamento e execução de projetos, monitoramento do progresso, coordenação de equipes, gestão de riscos e resolução de problemas, garantindo que os projetos sejam concluídos com sucesso dentro do prazo e do orçamento estabelecidos.

CISO-as-a-Service: É um profissional especializado em segurança da informação que oferece seus serviços de consultoria e liderança estratégica em segurança cibernética como um serviço terceirizado. Esse modelo permite que organizações, independentemente do tamanho ou recursos internos, tenham acesso a um CISO qualificado para ajudar na definição e implementação de políticas de segurança, avaliação de riscos, monitoramento de ameaças, resposta a incidentes e garantia de conformidade com as regulamentações de segurança.

Dev-as-a-Service: É um modelo de negócios que oferece serviços de desenvolvimento de software sob demanda. Ele permite que empresas e organizações contratem desenvolvedores externos para atender às suas necessidades de programação, sem a necessidade de contratar funcionários em tempo integral.

CTO-as-a-Service: É um profissional de tecnologia qualificado e experiente que é contratado por empresas para fornecer orientação estratégica e liderança técnica. Esses especialistas atuam como consultores externos, trabalhando em estreita colaboração com a equipe de liderança para desenvolver e implementar uma visão tecnológica alinhada aos objetivos de negócios da organização.

IT-as-a-Service: É um modelo de entrega de serviços de TI que oferece recursos de tecnologia da informação de forma flexível e sob demanda. Ele permite que as organizações acessem e utilizem infraestrutura, plataformas e aplicativos por meio de uma abordagem baseada em nuvem, geralmente por meio de um provedor de serviços de TI.

COO-as-a-Service: É um modelo de negócio em que uma empresa contrata um profissional experiente em operações para fornecer orientação estratégica e gerenciar as operações diárias da organização. O COO-as-a-Service oferece serviços sob demanda, permitindo que as empresas tenham acesso a expertise em operações sem a necessidade de contratar um COO em tempo integral.

HR-as-a-Service: É um modelo de serviço que oferece soluções de recursos humanos de forma terceirizada. Nesse formato, as empresas contratam um provedor de serviços especializado em RH para gerenciar atividades como recrutamento, folha de pagamento, treinamento, benefícios e gestão de desempenho.

Aplicação para PMEs

Pequenas e médias empresas têm como parte de sua gestão a busca por redução de custo e outras oportunidades de mercado. Para tanto, terceirizar funções em formato “as-a-service” é uma alternativa para ganho de expertise e know-how.

“Com profissionais experientes, o trabalho é acelerado pela adoção das melhores práticas e processos, evitando retrabalho. Projetos podem ser entregues com maior eficiência e prazos menores. Isto evita erros de dimensionamento de equipes”, diz Antabi. “Com o modelo, não existem equipes sub ou super alocadas/dimensionadas.”

No caso do DPO-as-a-Service, as PMEs podem ter o suporte de um time experiente em diversos projetos de privacidade e, assim, se colocam numa posição mais favorável no compliance com a LGPD, com um custo que representa apenas uma fração dos profissionais alocados. Ademais, sua utilização pode ensejar uma maior competitividade no mercado internacional.

