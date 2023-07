Mov Locadora fecha parceria com rede de Lockers Inteligentes

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de julho de 2023.

A Mov Locadora, uma empresa de aluguel de audiovisuais, anuncia sua mais recente parceria com uma empresa de lockers, ampliando presença no estado de São Paulo e visando proporcionar maior segurança e conveniência aos seus clientes. A Mov Locadora oferta o serviço de retirada e devolução de produtos audiovisuais por meio de lockers, em uma parceria com a Rede 1 Minuto na rede de postos Ipiranga.

A utilização dos lockers, conhecidos como armários inteligentes, tem ganhado cada vez mais popularidade no país. Estrategicamente posicionados em locais de grande fluxo, como estações de metrô, lojas físicas e postos de gasolina, esses armários oferecem aos consumidores a possibilidade de retirar os produtos durante um prazo determinado.

Até 2024, os Correios têm como objetivo implementar lockers de encomendas em todas as capitais brasileiras, de acordo com o planejamento oficial divulgado pela empresa. Atualmente, existem 31 lockers no Rio de Janeiro, 19 em São Paulo e 14 em Brasília. Nos próximos dois anos, a meta é instalar mais 250 lockers em todos os estados do país.

De acordo com o CEO da Mov Locadora, Leandro Ferreira, o objetivo da empresa é estar mais próxima e facilitar a vida dos clientes. “Iniciamos o MVP (Minimum Viable Product) com 7 lockers localizados nos Postos Ipiranga e vamos expandir para 50 lockers até o final de 2023, atendendo desde a Baixada Santista ao interior do estado de São Paulo. Neste momento, estamos validando as integrações de sistemas para toda a rede”, anuncia.

Segundo Ferreira, com esse novo serviço, os clientes podem retirar e devolver os equipamentos no melhor horário e local para eles, além de contarem com toda a comodidade e segurança dos postos Ipiranga. “Investimos em tecnologia e integração de sistemas para garantir uma experiência completa aos nossos clientes. Trata-se de um serviço exclusivo para clientes ativos que já alugaram na Mov”, destaca.

O CEO da Mov Locadora ressalta que o uso de lockers é um serviço relativamente novo no Brasil, mas muito já utilizado nos Estados Unidos, por exemplo. “A disponibilidade dos lockers é de segunda a domingo e, em alguns postos, por 24 horas”, informa Ferreira.