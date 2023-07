Orlando Cup une futebol e turismo em janeiro na Flórida

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de julho de 2023.

Na expectativa para sua 2ª edição do torneio de 5 a 7 de Janeiro de 2024, a Orlando Cup une o futebol de base e o turismo em família na Flórida. Com categorias disponíveis do sub-9 ao sub-19, masculino e feminino, o torneio quer se consolidar como o principal destino para atletas e famílias que buscam combinar esporte e entretenimento nas principais atrações de Orlando.

Localizado bem na divisa da cidade de Kissimmee e Lake Nona, o torneio será realizado no complexo Austin Tindall, que conta com 9 campos oficiais FIFA, além de um estádio com capacidade para 4 mil pessoas. O complexo já foi palco de treinamento para a equipe de Marrocos, durante a copa de 1994, e hoje serve como palco para grandes torneios de ligas universitárias e semiprofissionais. Durante o final de semana do torneio, as equipes participantes terão a oportunidade de jogar no mínimo um jogo por dia, podendo chegar a até cinco partidas, incluindo as semifinais e finais.

Para acomodar as equipes internacionais, a Orlando Cup selecionou o Doubletree by Hilton at Seaworld como hotel-sede. Localizado nas proximidades do parque SeaWorld, o hotel oferece fácil acesso às atrações da região para os participantes do torneio. No hotel, a organização disponibilizará ônibus que levarão os jogadores do hotel ao complexo durante toda a duração do torneio. Essa medida visa garantir a comodidade e o deslocamento tranquilo das equipes, permitindo que os jogadores se concentrem em suas partidas e aproveitem ao máximo a experiência.

Durante a edição anterior da Orlando Cup, o torneio teve dois jogadores selecionados para períodos de testes para bolsas esportivas na Rollins College. Lucas Gabriel e Alfredo, da equipe RPS de Ipatinga, foram reconhecidos por seu desempenho, tendo a oportunidade de buscar o aprimoramento de suas habilidades no cenário esportivo universitário dos Estados Unidos. Para ver a retrospectiva da última edição do torneio basta clicar aqui.

Por trás da organização do torneio está Thiago Barreira, um profissional com 9 anos de experiência no marketing esportivo, representando atletas da seleção brasileira, como Andressinha, Camilinha, Thaisa Moreno, Raquel, entre outras. Ao longo de sua carreira, Thiago estabeleceu parcerias com marcas esportivas, como Nike e Adidas, além de ter trabalhado em campanhas publicitárias para Powerade, Gatorade, Correios, entre outras.

Thiago Barreira, organizador do torneio, comentou: “Estamos muito animados com a 2ª edição da Orlando Cup. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente competitivo e ao mesmo tempo divertido em Orlando. Queremos promover o futebol de base e proporcionar uma oportunidade para os jogadores mostrarem seus talentos e também aproveitarem os parques com suas famílias e amigos durante os intervalos dos jogos. Estamos ansiosos para receber novamente equipes de várias partes do mundo.”

Além do torneio de futebol, a Orlando Cup estabeleceu uma parceria com a Experience Kissimmee, que oferecerá descontos especiais nos parques temáticos da região. Por exemplo, ingressos da Universal e Islands of Adventure, Disney e SeaWorld estarão disponíveis com desconto para os participantes e espectadores do torneio. Essa parceria permitirá que as famílias e até mesmo os viajantes que desejam apenas assistir ao torneio possam aproveitar as atrações da região a preços acessíveis.

Com a expectativa de receber 20 equipes internacionais, vindas do Brasil, Colômbia, Porto Rico, Costa Rica e Canadá, a Orlando Cup será um festival do futebol, proporcionando uma oportunidade de intercâmbio cultural e esportivo para os jovens atletas.

Os interessados em obter mais informações sobre a Orlando Cup podem acessar o site oficial do evento em www.orlandosoccercup.com. O site oferece detalhes sobre inscrições, datas, regulamentos e informações adicionais sobre a competição.