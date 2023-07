Roterin já conta com mais de 80 destinos cadastrados

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 5 de julho de 2023.

O Roterin, aplicativo de roteiros de viagens personalizados, já conta com mais de 80 destinos cadastrados na plataforma – e o número não para de subir. O propósito do Roterin é inovar o setor de turismo, fornecendo aos viajantes dados pertinentes sobre roteiros turísticos para dezenas de cidades no Brasil e no mundo.

O aplicativo atua justamente com a Inteligência Artificial, fornecendo de forma gratuita aos viajantes informações abrangentes sobre o seu destino, similar a um guia turístico. A plataforma vai além, oferecendo a capacidade de criar itinerários personalizados, baseados nas preferências e especificações do usuário.

Os dados disponíveis incluem uma gama de informações práticas como custos, avaliações de outros usuários, a duração média das visitas, além de recomendações de restaurantes e uma variedade de atividades alternativas para dias chuvosos. A plataforma tem como objetivo estruturar um roteiro de viagem prático, organizando as atividades dia após dia, levando em consideração o tempo e também o orçamento do viajante.

Para o Brasil, já é possível ter roteiros para destinos turísticos bem procurados como Gramado, Campos do Jordão, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Brasília, Salvador e vários outros. A gama de destinos internacionais também é grande, com cidades como Lisboa, Paris, Barcelona, Buenos Aires, Lima, Montevideu, Santiago, Toronto, entre outros.

Para efetuar a personalização do roteiro, o Roterin emprega uma combinação de algorítimo e Inteligência Artificial. Segundo Lucas Castilhos, idealizador e CEO, a plataforma atende a dois perfis de viajantes: “Há aqueles que têm uma ideia do que querem fazer no destino, mas tem dificuldade de organizar o itinerário, e há aqueles que não sabem nem por onde começar. O aplicativo é útil em ambas as situações”, enfatiza Lucas.