SET EXPO 2023 acontece de 7 a 10 de agosto, em São Paulo

* Por: DINO - 5 de julho de 2023.

Voltado a todos aqueles que fazem parte do mercado de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento, o SET Expo sempre teve um olhar para o futuro e tendências, e cada vez mais abrange novas áreas, uma vez que há uma ampla sobreposição de tecnologias quando se fala de conteúdo audiovisual. Este ano, o evento acontecerá de 7 a 10 de agosto, no Expo Center Norte (Pavilhão Azul), em São Paulo.

Para Carlos Fini, presidente da SET, organizadora da feira e congresso, a grande missão do SET Expo é refletir o presente, mas, principalmente, preparar o mercado, profissionais e empresas, para o futuro que cada vez vem com mais novidades e desafios. “Os participantes conhecerão muitas novas tecnologias e modelos de negócio, e poderão entender como ferramentas emergentes, como IA, machine learning, novas codificações, áudio imersivo, streaming, UHD (e seus impactos nas áreas regulatórias e de operação), estão sendo utilizadas no setor de Mídia e Entretenimento. Os avanços no novo modelo de TV, a TV 3.0, também serão um foco importante do evento”, complementa o executivo.

Fini reforça que a visitação à feira – gratuita para os profissionais do setor – é uma excelente oportunidade de networking. Na feira, os principais fabricantes do mercado nacional e internacional exibem seus produtos e serviços para um público que representa toda a cadeia produtiva da área audiovisual e da radiodifusão.

A expectativa é que mais de 100 expositores representando 150 marcas do Brasil e de fora estejam no Pavilhão Azul do Expo Center Norte. A organizadora do evento calcula que, neste ano, o evento supere os 15 mil visitantes, e os 1500 congressistas inscritos para as sessões de palestras e debates.

O Congresso | Além das exposições das marcas nos corredores do Expo Center Norte, a SET também organiza, como de costume, o Congresso SET EXPO, que reúne especialistas nacionais e internacionais apresentando novas tecnologias em apresentações de alto teor técnico e profissional. Entre os temas em pauta nesta edição estão, por exemplo, a TV 3.0, Inteligência Artificial, Segurança da Informação, produção de conteúdo, questões regulatórias, distribuição de conteúdo, futuro das telecomunicações, conectividade e segurança da informação.

Call for Papers | Com o intuito de promover a produção e a divulgação de conhecimento científico na área de tecnologia de comunicações, audiovisual, telecomunicações, mídia e entretenimento em geral, a SET também abriu chamada para submissão de trabalhos para publicação científica no Congresso de Tecnologia da SET EXPO 2023 e Revista International Journal of Broadcast Engineering (SET IJBE), edição de 2023. O prazo vai até 07 de julho, neste link.

Serviço

SET EXPO 2023

Congresso: de 7 a 10 de agosto de 2023

Feira: de 8 a 10 de agosto de 2023

Local: Expo Center Norte – Pavilhão Azul (Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo – SP)