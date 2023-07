Eletrolar Show abre as portas na próxima semana

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de julho de 2023.

A 16ª edição da Eletrolar Show, feira de negócios entre a indústria e o varejo de eletros, Internet das Coisas (IoT), celulares, gamers, mobilidade e TI da América Latina, é vitrine dos lançamentos que chegarão para o consumidor final nos próximos meses.

A Eletrolar Show será realizada de 10 a 13 de julho, no Transamérica Expo Center, e reunirá 700 marcas, que apresentarão mais de 10 mil produtos. A expectativa dos organizadores do evento é receber cerca de 30 mil visitantes nos quatro dias da feira. Entre as novidades em exposição, estarão a máquina de lavar com tecnologia que permite lavar, ao mesmo tempo, dois tipos de roupa (colorida e branca, por exemplo), o refrigerador que pode virar uma cervejeira, a fritadeira que funciona como forno, o aspirador robô que responde ao comando à distância, mini PC de uso pessoal, protetores de tela que nem prego consegue perfurar e as TVs que podem ser acionadas à distância, entre outros produtos.

Um dos destaques do evento é a ambientação batizada de Casa Inteligente, que reunirá soluções de 10 fabricantes, onde os visitantes poderão ter a experiência de uma casa equipada com o que há de mais moderno em termos de equipamentos tecnológicos.

“O visitante da Eletrolar Show 2023 encontrará um ambiente propício para negociar com a indústria e garantir os produtos desejados pelos consumidores”, afirma Carlos Clur, presidente do Grupo Eletrolar e realizador da Eletrolar Show. Segundo ele, esse é um momento esperado pelo mercado pois reforça o relacionamento da indústria com o varejo. “Além de conhecer os produtos em primeira mão e se conectar com as principais tendências do mercado, os visitantes poderão participar de uma das 30 mil reuniões que vamos promover entre as indústrias expositoras e os varejistas”, destaca Clur.

Como em anos anteriores, o Grupo Eletrolar patrocinará a vinda de mais de 500 compradores de redes de varejo de todo o país e agora também, da América Latina, que representam juntos, mais de 30 mil pontos de venda.

Casa Inteligente

A Casa Inteligente é um espaço de 1 mil m² que simula os cômodos de uma residência e é o local onde podem ser encontrados diversos produtos conectados. As soluções vão desde o comando remoto ou por voz do controle das luzes até a limpeza da casa, passando pela alimentação do pet e a fechadura das portas sem a utilização de chaves. Os patrocinadores do espaço são: Positivo Casa Inteligente, Vivensis Care Technology, TCL, Coletek, Consul, Mondial Eletrodomésticos, Brastemp, XT Office, Benq e Itatiaia.

Arenas Temáticas

A Arena Comex by Maersk abrigará especialistas que vão tirar dúvidas sobre questões tributárias, administrativas, financeiras, comerciais, aduaneiras, estudos de mercado, tendências e cases de negócios que movimentam a balança comercial e são imprescindíveis para a economia do país.

A Arena E-commerce será um espaço aberto para atualização das tendências do e-commerce – novas tecnologias, estratégias de venda, distribuição, personalização, e muito mais.

A Arena Crypto é um espaço em que as marcas Trezor e Mileto Tech, representantes da Brazil Eletronics vão explicar como funcionam os ativos digitais como forma de investimento, já que segundo ranking da Global Crypto Adoption Index, o Brasil ocupa o primeiro lugar entre os latino-americanos.

Pavilhão Internacional

Paralelamente a Eletrolar Show acontece a Latin American Electronics. Este ano, o evento ocupará mais de 10 mil m², que vão abrigar cerca de 400 empresas que representam marcas chinesas como: Konka, Monster, Homeglass, Global Phone Solutions, My Screen, Invitop, Confure, 1Hora e IP3.

Para saber mais de algumas das marcas expositoras, basta clicar no link: pautão expositores Eletrolar Show.pdf

Serviço:

ELETROLAR SHOW – ALL CONNECTED

Data: 10 a 13 de julho

Horário: 13h às 21h

Local: Transamérica Expo Center

Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro, São Paulo

Informações: site oficial