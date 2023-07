Ibovespa mantém alta mesmo com oscilação do dólar

* Por: DINO - 6 de julho de 2023.

O dólar segue oscilando, mas ainda opera em baixa quando comparado ao mesmo período do ano anterior. No início de julho de 2022, a moeda norte-americana chegou ao patamar de R$ 5,33 contra R$ 4,81 na cotação atual. Outro indicador da melhoria do interesse privado pelo Brasil é a Bolsa de Valores, que ainda segue em alta impulsionada por commodities, conforme publicação recente do O Globo.

A notícia ainda traz outros sinais otimistas ao mercado. Por exemplo, com a aprovação do Marco Fiscal por parte do Senado e a sinalização do interesse do governo federal em buscar equilíbrio das contas públicas. Segundo a reportagem do site O Globo, os gastos com saúde, educação e emendas parlamentares terão um piso baseado no total da arrecadação de impostos.

Julho também iniciou com mais um parâmetro que gera otimismo na economia brasileira. Impulsionada por commodities, o Ibovespa subiu 1,31% marcando 119.634 pontos na última segunda-feira (3). De acordo com o CEO da easyMarkets, Nikos Antoniades, apesar da imprevisibilidade, a bolsa brasileira ainda tem potencial para avançar. “Para os investidores é importante ter cautela na hora de escolher os papéis com potencial de rendimento, mas os resultados positivos geram confiança para parte dos tomadores de decisão”. Além da valorização do real perante o dólar americano, quando feita a comparação com o ano passado, outro aumento registrado no início deste mês também traz sinais positivos para o mercado interno.

Quando se trata das ações, o desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. No entanto, a análise de tendências é uma das ferramentas utilizadas para gerar percepções sobre o estado atual do mercado e possíveis projeções futuras. Conforme o histórico publicado pelo Infomoney, a Azul (AZUL4), YDUQS (YDUQ3), EcoRodovias (ECOR3), Cyrela (CYRE3), Banco do Brasil (BBAS3), Cogna Educação (COGN3), MRV (MRVE3), Ultrapar (UGPA3) e Petrobras (PETR4)​ têm mostrado um movimento ascendente significativo.

As recentes emissões de títulos do Governo e do Banco do Brasil foram recebidas com entusiasmo e espera-se que abram caminho para que outras empresas brasileiras captem recursos no mercado internacional.​

Ainda com dados do Infomoney, algumas empresas mostraram uma tendência de queda em seus preços de ações. Como a Embraer (EMBR3), que caiu 7,42%​2​, a JBS (JBSS3) reduzindo 2,33%​​, e a Eneva (ENEV3) desvalorizou 1,92%. As tendências indicadas são importantes para os investidores monitorarem, pois podem sinalizar possíveis áreas de risco ou oportunidades de compra a preços baixos.