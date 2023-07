SLB Recebe Contrato de Cinco Anos para Transformação Digital da Petrobrás

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de julho de 2023.

A SLB (NYSE: SLB) assinou um contrato de cinco anos com a Petrobrás para implantar sua plataforma digital Delfi™ em toda a empresa. O escopo do contrato abrange a transformação digital da Petrobrás desde operações de exploração, desenvolvimento e produção, incluindo a transferência de fluxos de trabalho de subsuperfície até nuvem para acelerar significativamente tomadas de decisão. A concessão representa um dos maiores investimentos da Petrobrás em tecnologias baseadas em nuvem e define as bases para alcançar suas metas de descarbonização e emissão líquida zero.

“Ao aproveitar a IA, aprendizagem de máquina e tecnologia de computação de alto desempenho da SLB, a Petrobrás irá impulsionar a eficiência agressiva e aumentos de produção em seus negócios de E&P”, comentou Rakesh Jaggi, Presidente de Recursos Digitais e Integração na SLB. “Aproveitar a plataforma Delfi para transformar digitalmente fluxos de trabalho de E&P da Petrobrás irá aprimorar a eficiência e demonstrar seu compromisso com a sustentabilidade e a transição energética.”

Para interpretação geológica e geofísica (G&G), a plataforma Delfi obteve uma redução significativa no tempo de processamento. Alguns fluxos de trabalho experimentaram uma redução de horas a minutos. Por exemplo, os aplicativos de IA e aprendizagem de máquina diminuíram o tempo de interpretação de falhas em fluxos de trabalho de modelagem petrofísica em 60%.

A plataforma Delfi irá capacitar todos os geocientistas e engenheiros da Petrobrás com tecnologia digital e poder de computação integrados e escaláveis, ajudando a melhorar o foco nas operações comerciais. O grande investimento em tecnologia digital da SLB para E&P pela Petrobras faz parte de seu plano de aumentar a produção total das operações.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa internacional de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com uma presença mundial em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar petróleo e gás, oferecer recursos digitais em escala, descarbonizar indústrias, bem como desenvolver e dimensionar novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de precaução referente a declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém “declarações prospectivas” dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, isto é, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, tais declarações contêm palavras como “espera”, “é possível”, “pode”, “estima”, “pretende”, “antecipa”, “irá”, “potencial”, “projetado” e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas quantoàimplantação ou benefícios antecipados de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quantoàsustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quantoàtransição energética e mudança climática mundial, além de melhorias nos procedimentos operacionais e tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar as metas de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias abordando preocupações ambientais, incluindo iniciativas abordando o impacto da mudança climática mundial; o momento ou recebimento de aprovações e autorizações regulatórias; bem como outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes demonstrem estar incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenasàdata deste comunicadoàimprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230630914022/pt/

Contato:

Mídia



Moira Duff

Diretor de Comunicações Externas

Tel.: +1 (713) 375-3407

E-mail: [email protected]

Investidores



James R McDonald

Vice-Presidente Sênior de Relações com Investidores e Assuntos Setoriais

Joy V. Domingo

Diretor de Relações com Investidores

Tel.: +1 (713) 375-3535

E-mail: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE