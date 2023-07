LATAM transporta 95 mil passageiros de Montes Claros para São Paulo e lança promoção

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 6 de julho de 2023.

As passagens aéreas do Norte de Minas para a capital baiana estão sendo vendidas por apenas R$ 432 (ida e volta).

A LATAM atingirá no final deste mês a marca de 730 voos em Montes Claros. Balanço divulgado pela companhia mostra que os voos da maior cidade do Norte de Minas para o Aeroporto de Guarulhos, lançados há um ano, transportaram 95 mil passageiros. Além disso, a LATAM lançou promoção para festejar o sucesso do voo que tem taxa de ocupação de 70%. Quem for viajar no mês de novembro pagará pelas passagens aéreas R$477, valor de ida e volta.

A LATAM atende Montes Claros com voo diário para Guarulhos em aeronaves Airbus A319 (capacidade para 12 passageiros em cabine Premium Economy e 126 em Economy) ou Airbus A320 (capacidade para 8 passageiros em cabine Premium Economy e 168 em Economy). O voo tem duração média de 1h20, o voo decola sempre às 15h05 do município mineiro e às 12h50 de São Paulo.

“Montes Claros é um destino importante para a LATAM e para os passageiros corporativos, especialmente por sua relevância industrial e localização estratégica. O resultado do primeiro ano de operações na localidade mostra que estamos no caminho certo e reforça o potencial do investimento que aproxima a região norte de Minas Gerais com mais de 140 destinos no Brasil e no mundo conectados com facilidade no nosso hub de Guarulhos”, comemora Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil,.

Voos de Montes Claros/Salvador por apenas R$ 432 (ida e volta)

A LATAM oferece desde maio deste ano, em parceria com a VoePass, a antiga Passaredo, voos diretos de Montes Claros para Salvador. As passagens aéreas para a capital baiana estão sendo vendidas por apenas R$ 432 (ida e volta). Montes Claros também tem voos diretos da LATAM para a cidade de São Paulo (Congonhas). Esse voo é operado em parceria com a VoePass.

A companhia Azul oferece voos diários de Montes Claros para Belo Horizonte (Confins), e para Porto Seguro, no Sul da Bahia. Já a companhia Gol faz a ligação da cidade com o Aeroporto de Guarulhos. Confira abaixo as promoções dos voos de Montes Claros.

*Promoção por tempo limitado e sujeita a variação de preços conforme disponibilidade de assentos promocionais

Atenção: O Jornal Montes Claros não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção.