ADM revela 5 tendências que Influenciam a nutrição, saúde e bem-estar dos pets

* Por: DINO - 7 de julho de 2023.

A ADM, líder global em nutrição animal e humana, anuncia as cinco tendências que moldarão o setor de animais de estimação e impulsionarão o crescimento do mercado em 2023. O estudo em nutrição de pets se baseia no panorama anual mais amplo sobre as tendências globais de consumo que influenciam as indústrias de alimentos, bebidas e nutrição animal.

“Consumidores hoje esperam que os alimentos de seus pets sejam feitos de ingredientes no nível de suas próprias refeições”, diz Mark Lotsch, presidente de Saúde e Bem-Estar Global da ADM. “Esta crescente humanização dos pets está cultivando uma abordagem holística ao bem-estar deles, incluindo controle de peso, saúde digestiva e soluções premium customizadas. Com estes principais insights dos consumidores em mente, inovações em soluções de nutrição e bem-estar dos animais ajudarão a atender às mais recentes demandas dos pais de pets”.

Uma Abordagem Abrangente ao Bem-Estar Físico e Emocional

Pais de pets modernos tratam seus bichinhos tão bem quanto – ou melhor do que – eles mesmos. À medida que tendências nos humanos cada vez mais informam as inovações em nutrição de animais de estimação, novas formas de apoiar proativamente seu bem-estar geral continuarão surgindo. A maioria dos tutores de pets buscam alimentos, petiscos e suplementos para ajudar a melhorar a saúde física e comportamental de seus animais. Por exemplo, 57% dos tutores no mundo inteiro dizem que alegações de saúde são importantes ao escolher alimentos para comprar e 33% dos tutores nos EUA gostariam de ver benefícios calmantes e ansiolíticos em alimentos e petiscos para pets. Além disso, os clientes querem ver evidências de eficácia de petiscos e suplementos, com afirmações nos rótulos como “clinicamente testado”, “cientificamente estudado” e “recomendado por veterinários”.

O Efeito Macro do Microbioma Intestinal

Muitos consumidores estão cientes do papel em potencial que o microbioma intestinal desempenha em sua vida cotidiana e, agora, os humanos estão ganhando insight sobre como isso também pode afetar o bem-estar animal. Sessenta por cento dos tutores gostariam que os alimentos e petiscos que compram para seus pets tivessem um benefício de saúde digestiva. Nos EUA, 27% dos compradores de suplementos procuraram informações sobre o microbioma de seus animais nos últimos 12 meses. Notavelmente, cepas de bactérias usadas para bem-estar humano também podem ser úteis para o cuidado dos pets.

Uma Abordagem Proativa ao Cuidado Customizado

Como na nutrição humana, soluções “tamanho único” podem não ser ideais para manter o bem-estar de longo prazo de cada animal. A indústria está mudando para uma nova abordagem, com um entendimento mais profundo de como cães e gatos comem, dormem, brincam e se comportam durante toda a vida. Não é de surpreender que as tendências em suplementos para humanos guiem soluções proativas para o bem-estar dos animais.

A pesquisa constatou que 88% dos pais de pets nos EUA dizem ser importante tomar medidas preventivas para proteger a saúde de seus bichos. Produtos com benefícios direcionados dão aos consumidores a confiança de que o produto entregará os resultados desejados. Além disso, com mais opções em saúde e bem-estar para escolher, pais de pets podem ver quais soluções oferecem maneiras únicas de abordar preocupações específicas. Tutores de pets mais novos tipicamente procuram artigos que possam apoiar a função imunológica e o bem-estar geral para benefícios por toda a vida, enquanto os pais de pets mais velhos muitas vezes buscam soluções adaptadas, como as que cuidam de articulações e mobilidade.

O Poder do Premium

Lançamentos de produtos apresentam a oportunidade de criar uma experiência elevada e agradável para consumidores e seus companheiros peludos. Notavelmente, dois terços dos pais de pets no mundo inteiro gostam de ver produtos com sabores novos e incomuns para seus cães e gatos e mais de 80% dos tutores monitoram se seus bichos gostam do sabor da comida que compram. Alimentos divertidos e lúdicos em cores chamativas, sabores empolgantes e formas interessantes são a tendência para pets e para as pessoas que compram para eles. Sorvete para cães, petiscos que gatos podem apertar e lamber e biscoitos inspirados por festas de final de ano são alguns exemplos da humanização dos bichos.

Uma forma de chamar a atenção dos pais de pets é com cores vivas e sabores culinários vindos da natureza. A mistura personalizada de cores pode atingir um número infinito de tons adaptados à aplicação, como um mordedor em verde profundo feito com azul do suco de jenipapo e amarelo cúrcuma. “Próximo ao natural” e outras pistas de “rótulo limpo” são frequentemente percebidas como de maior qualidade, com 70% de tutores de cães e gatos afirmando que a qualidade dos ingredientes torna um produto mais premium.

Melhor para o Planeta, Melhor para os Animais

Pais de pets modernos compram produtos de alta qualidade, produzidos de forma responsável para toda a família. Mais de 42% dos tutores dizem querer comprar alimentos com ingredientes obtidos sustentavelmente para seus bichos. Além disso, 72% dos tutores afirmam que escolherão um produto se o considerarem mais ecologicamente correto. Em linha com suas metas corporativas, a ADM trabalha para mitigar o impacto ambiental de aquisição, produção e embalagem ao longo de toda a cadeia de valor da nutrição animal. Por exemplo, o portfólio de proteínas alternativas da ADM, incluindo feijões, favas, grãos antigos, frutas secas e sementes, é reconhecido como altamente sustentável e rastreável da fazenda ao prato, com muitos produtores envolvidos em práticas de agricultura regenerativa que apoiam melhorias de sustentabilidade no curto e no longo prazos.

“Como parceiro preferencial para empresas de nutrição animal que pensam no futuro, a ADM está dedicada a produzir alimentos para animais da forma certa, beneficiando pets e seus pais, a indústria e o planeta”, afirma Jorge Martínez, presidente da ADM Pet Nutrition. “Marcas que podem se adaptar agilmente a uma abordagem mais holística ao bem-estar dos animais e uma forma mais responsável de fazer negócios deverão ter sucesso em 2023 e no futuro”.

*Texto originalmente publicado em https://www.adm.com/en-us/news/adm-stories/adm-reveals-five-trends-influencing-pet-nutrition-health–wellness/