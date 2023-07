Empresas optam por nano e microinfluencers para realizar ações de divulgação

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de julho de 2023.

Ao passo que celebridades alcançam milhões de pessoas, pequenos influenciadores digitais discursam para uma plateia mais próxima. Influenciadores digitais – ou digital influencers – são pessoas com uma presença substancial nas redes sociais e, com a evolução do marketing, são cada vez mais importantes para as marcas.

Com o avanço da globalização, o marketing digital encontra-se em seu auge e o crescimento do alcance dos denominados influenciadores digitais confirma isto. Através de suas redes sociais estes divulgadores de opiniões compartilham informações e conteúdos sobre tendências e marcas como informa estudo publicado pela Revista Conecta, da Universidade do Oeste de São Paulo, Unoeste.

Segundo o Sebrae, os influenciadores digitais contribuem no processo de compra das empresas, auxiliando na escolha do cliente e é fundamental para gerar a sua fidelização. Um estudo recente realizado pela Nielsen revela que 89% das pessoas confiam mais em recomendações de pessoas que elas conhecem e 84% em sites de marca, depois vem os anúncios da TV com 78% e as propagandas dentro dos programas de TV com 74%.

Segundo Caroline Lafraia – microinfluencidora da área de beleza e coordenadora de influência da agência NZPR Relações Públicas, existem cinco tipos de influencers com base nos números de seguidores: nanoinfluenciadores, com até dez mil seguidores. São aqueles que, apesar de terem um alcance considerado baixo, têm uma forte interação com seus seguidores. Já os microinfluencidores com até 50 mil seguidores, estão segmentados a públicos mais específicos. Eles adotam uma abordagem mais próxima do público, tendendo a um alto engajamento. Há também as macroinfluenciadores, com até 500 mil seguidores e influenciadoras médias, com até 1 milhão de seguidores, que já consagraram seu espaço na internet. Esses tipos de influencer abordam temas que podem ser mais direcionados, mas ainda assim consegue um grande engajamento dos seguidores interessados em determinados assuntos.

Já as celebridades e megainfluenciadores, com mais de um milhão de seguidores, ultrapassam o meio digital, mas mesmo com um imenso alcance e engajamento nas redes possuem uma relação mais distante com seus seguidores do que os outros tipos de influencers.

Segundo Mirelly Roza, influencer digital de apenas 19 anos, residente de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, ela adquiriu conhecimento ao usar os produtos de beleza e resolveu compartilhar. A influenciadora, que já trabalhou com marcas como Glam, Gooldspeel, Barbous beauty, Lanistar entre outras aponta algumas tendências no mercado de beleza, na sua opinião: “belezas minimalistas, com pouco contraste, mas muito polidas. Produtos e rotinas simplificados para o cuidado com a pele, como limpeza, tratamento, hidratação e proteção.”

Micro e mesoinfluenciadores influencers foram os mais contratados pelas marcas em 2022, segundo informado pelo portal Metrópoles, os perfis mais escolhidos para as ações de marketing foram os micro e os macroinfluenciadores. O principal critério de avaliação para contratação foi a taxa de engajamento, que chegou a 76% entre esses grupos.

Karina Oliveira, 36, influencer de Itú, São Paulo, afirma: “trabalho no ramo desde 2008 e desde ali me encontrei em algo que transforma as vidas das pessoas. Sou maquiadora e cabeleireira formada e busco influenciar mostrando quem eu sou de verdade. Tento mostrar com humor que podemos ser o que quisermos. Meu público e muito próximo a mim. E ama essa realidade toda.”

O mercado global do marketing de Influência atingiu 16 bilhões de dólares em 2022, valor que representa um aumento de 1,7 bilhão de dólares em relação a 2016 conforme estudo publicado. Os números mostram que o setor continua crescendo, o que exige que as empresas estejam atentas às tendências para atrair os usuários das redes sociais.

A agência NZPR Relações Públicas @nzpr1 trabalha com gravadoras, festivais, artistas, influenciadoras e influenciadores de diversas áreas do mercado e interessados podem saber mais sobre o assunto no site da empresa.