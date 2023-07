Full Sail Labs acontece nas férias de verão nos EUA

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de julho de 2023.

Durante as férias de verão nos Estados Unidos, entre os meses de maio e agosto, acontece o Full Sail Labs, uma divisão da Full Sail University dedicada a cursos vocacionais para crianças de 7 a 12 anos e adolescentes de 13 a 17 anos, com opções que oferecem, na prática, oportunidades para os jovens pensarem no seu futuro.

O evento funciona como uma colônia de férias em Winter Park, na Flórida (Estados Unidos), e oferta acampamentos, workshops e cursos on-line projetados para transformar crianças e adolescentes em criadores de conteúdo. Isso pode ser feito por meio de currículos exclusivos que combinam narrativa, tecnologia e arte por meio da cooperação e da interação com colegas e instrutores – tal como é realizado na Full Sail University, tal ação se dá por meio de métodos de ensino imersivos e aprendizado prático.

“No momento de escolher uma carreira, duas coisas são importantes para os jovens: conhecimento e experiência”, afirma Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University. “Conhecimento porque não é possível escolher o que não sabemos que existe; e experiência porque é necessário entendermos como nos sentimos nessa carreira.”

A educação da Full Sail é ministrada por meio de métodos de ensino imersivos, tanto nos estúdios de produção do mundo real e nas salas de aula da universidade quanto por meio do ambiente de aprendizado on-line. Cada um dos programas é projetado para fornecer aos alunos conhecimento e experiência no mundo real que os prepararão para carreiras em entretenimento, mídia, artes e tecnologia.

Dentre os cursos oferecidos para as crianças de 7 a 12 anos, estão:

Makecode Arcade

Silent Film

Graphic Design

3D Modeling

Steam Minecraft Engineer

Stop Motion Animation

Tabletop Game Jam

Gamemaker Game Design

Já para os adolescentes de 13 a 17 anos, os cursos oferecidos são:

Technical Art for Games

Resolve Video Editing

Eletronic Music Prodution

DJ Producer

Adobe Photoshop Arts

FS Labs Film Fest

Unreal Game Jam

3D Modeling

Unity Game Design

Dentre todas estas opções, cabe ressaltar que, a semana de encerramento da programação, que vai de 31 de julho a 4 de agosto, terá como opções para as crianças os cursos “MakeCode Arcade” e “Stop Motion Animation”, e para os adolescentes, os cursos “Unity Game Design” e “3D Modeling”.

“É essa união da teoria com a prática que permite escolhas mais certeiras, e é exatamente para auxiliar esse processo que a Full Sail University desenvolveu o Full Sail Labs”, completa Olival.

Para saber mais, basta acessar: https://pt.fullsaillabs.com/main-summer-camp-2023