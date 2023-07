Lojas Avenida expande presença no Brasil com sete inaugurações em quatro meses

* Por: DINO - 7 de julho de 2023.

Entre o final de março e o começo de julho de 2023, a Lojas Avenida inaugurou sete unidades, sendo cinco no Pará, nas cidades de Marituba, Ananindeua, Paraupebas, Marabá e Santa Izabel, além de uma em Goiás, em Águas Lindas de Goiás, e outra em Rondônia, no município de Guajará-Mirim. Com essas inaugurações, o Grupo Avenida ultrapassou a marca de 130 unidades pelo país.

Desde 2022, o Grupo Avenida faz parte da holding sul-africana Pepkor. Essa parceria tem sido fundamental para impulsionar os resultados da empresa e permitir uma expansão rápida. A sinergia entre as duas empresas tem sido evidente, possibilitando o crescimento e a aceleração do plano de expansão da Lojas Avenida.

E o ano de 2023 ainda reservará muitas novidades. A expectativa do Grupo Avenida é de inaugurar mais de 30 unidades entre julho e dezembro, ultrapassando a marca de 160 lojas ainda neste ano.

Outra novidade é a chegada da Lojas Avenida em outros estados brasileiros e no Distrito Federal. Atualmente, há unidades em 11 estados: Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia e Tocantins.

Essa expansão visa ampliar o alcance da marca, consolidando sua posição no mercado nacional de vestuário de moda. Além disso, a expansão da rede também deve gerar oportunidades de emprego diretos e indiretos nas regiões onde são abertas as lojas, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das comunidades locais.

A abertura de novas unidades é apenas uma das iniciativas da Lojas Avenida em 2023. A rede também investe em logística, parcerias e treinamento de equipe, em busca de concretizar o sonho de ser o varejo de moda mais amado e acessível do Brasil.

Fundado em 1978 pelo empresário Ailton Caseli, o Grupo Avenida iniciou sua trajetória em um espaço de 50 m². Atualmente, a empresa conta com mais de 130 lojas.