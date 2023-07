Wellness cresce e oferece oportunidades para empreender

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 7 de julho de 2023.

O mercado de Wellness, ou Bem-Estar, é um dos que mais cresceram na última década. Segundo um relatório recente da consultoria McKinsey, os produtos e serviços que melhoram a saúde, condicionamento físico, nutrição, aparência, sono e saúde mental já formam um mercado que movimenta mais de US$ 1,5 trilhão globalmente, e deve manter um crescimento anual de 5% a 10% ao menos até 2030.

No Brasil, não é diferente. O país está entre os maiores mercados mundiais do segmento, e os brasileiros e brasileiras são conhecidos pelos cuidados com o corpo, o que é evidenciado pelo grande número de academias, sempre cheias, e de pessoas praticando atividades físicas em parques, praças, ruas e praias em todo o Brasil.

Empresários e investidores estão de olho nesse mercado, como o mineiro Fabiano Zettel. “O Wellness é um setor que promete e, particularmente, eu identifico nele uma das melhores apostas do mercado atual. Buscar saúde e longevidade têm se tornado a bandeira oficial dessa geração, e ter produtos diferenciados para esse setor vai determinar quem vai de fato crescer e se destacar”, afirma. Zettel recentemente vem investindo em empresas do segmento, como a Smoov, que vende smoothies, bebidas à base de frutas e outros alimentos saudáveis, e prevê expandir a linha de produtos com outros itens ligados ao universo Wellness.

O tema ficou ainda mais em evidência com a pandemia da covid-19 e a tecnologia tem transformado o mercado e trazendo novas oportunidades para quem deseja empreender nesta área. A McKinsey aposta que conectividade e personalização serão as principais tendências que irão impulsionar o segmento Wellness na próxima década. Estratégia digital, uso de dados, novas experiências de compra e consumo e atualização de propostas de valor são “must-dos” para empresas que querem se destacar neste campo.

No campo da nutrição, os chamados superfoods, ou superalimentos, são grandes aliados para as pessoas com uma rotina corrida que desejam manter a saúde e o bem estar. Esses alimentos concentram importantes nutrientes e compostos bioativos em sua composição, como vitaminas, minerais, aminoácidos, carotenoides e flavonoides. Entre os superfoods, destacam-se grãos e cereais como a chia e a linhaça; frutas como o cacau, o abacate, o açaí e o mirtilo; raízes como a cúrcuma, e o óleo de coco.

Um dos grandes obstáculos para obter uma vida saudável é a falta de tempo, em especial na rotina agitada de grandes cidades. A oferta de produtos, serviços e soluções de Wellness que sejam práticas e acessíveis para quem possui pouco tempo livre disponível é um filão com grande potencial para os empreendedores. “Essa foi uma característica que me atraiu para investir na Smoov. A proposta deles é oferecer uma alimentação natural e saudável de forma prática e rápida”, afirma Fabiano Zettel.