Crescem oportunidades de carreira em Experiência do Cliente (CX) no Brasil

* Por: DINO - 10 de julho de 2023.

A área de experiência do cliente tem ganhado cada vez mais destaque no mercado de trabalho brasileiro. De acordo com um relatório divulgado pelo LinkedIn, algumas das profissões em alta para 2023 estão relacionadas a essa área, refletindo a crescente demanda por especialistas em tornar os clientes felizes com as soluções e produtos comprados.

Segundo o relatório, as vagas de “Especialista em Experiência do Cliente” estão entre as 25 carreiras mais promissoras para este ano. Essa posição envolve a criação e implementação de estratégias para melhorar a jornada do cliente, garantindo que suas expectativas sejam atendidas e superadas. Além disso, os profissionais de experiência do cliente são responsáveis por identificar oportunidades de aprimoramento, solucionar problemas e garantir a fidelização dos clientes.

As habilidades necessárias para atuar nessa área incluem uma excelente capacidade de comunicação, empatia, resolução de problemas, pensamento analítico e habilidades de negociação. É fundamental entender as necessidades e desejos dos clientes, adaptar-se a diferentes situações e ter uma visão estratégica para impulsionar o sucesso das empresas por meio da satisfação do cliente.

“Hoje o que eu vejo no mercado é uma alta procura com oferta escassa de profissionais para preencher essa lacuna para atender as demandas complexas de experiência em grandes companhias. O grande desafio é ganhar experiência na área, requisito da maioria das vagas. Por isso, a minha recomendação é buscar realizar projetos/iniciativas dentro da própria empresa que você está empregado, como experimentação sobre o assunto ou colaborar com pequenos negócios para aplicar na prática a teoria estudada nos cursos disponíveis no mercado”, aponta Gisele Paula, CEO do Instituto Cliente Feliz, empresa que atua com consultorias e programas de educação para organizações e profissionais.

Apesar da demanda crescente por profissionais especializados em experiência do cliente, um dos desafios enfrentados no Brasil é a falta de formação específica nessa área, o que impacta diretamente na oferta de bons profissionais ao mercado de trabalho.

Para os interessados em formações, é possível encontrar oportunidades de capacitação em instituições especializadas, como cursos, workshops e treinamentos específicos, como é o caso da plataforma lançada há alguns meses pelo Instituto Cliente Feliz.

As formações trazem conhecimentos práticos e teóricos necessários para atender às demandas do mercado e se tornar um profissional qualificado nessa área, como é o caso da Formação em Customer Experience (CX) e de Customer Success (CS) da Plataforma Educa Cliente Feliz, divisão de educação do Instituto Cliente Feliz que tem a missão de levar mais programas de capacitação ao mercado.

Gisele Paula, ainda afirma que “diariamente recebo mensagens vindas de executivos de grandes corporações para indicar profissionais da área que atuem tanto na estratégia quanto na implementação/execução do CX nas empresas”.

A posição de “Especialista em Experiência do Cliente” está entre as carreiras mais promissoras para 2023 não deve ser à toa, ela reflete a importância crescente da área que está com busca de profissionais capacitados e que ainda estão em processo de formação.