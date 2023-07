Evino lança termômetro contador e quer encher 5 milhões de taças neste inverno

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de julho de 2023.

Como parte de sua campanha comercial de inverno, a Evino, e-commerce de vinhos, criou um contador de vendas chamado “Evinômetro”. O objetivo é ser a varejista que mais vende vinhos aos brasileiros na estação, e a meta estabelecida é “encher” 5 milhões de taças até 31 de julho. Uma garrafa tradicional, de 750 ml, serve cinco taças em média, ou seja, para cumprir o que planeja, será necessário vender 1 milhão de unidades.

O “Evinômetro” servirá não só como um contador de vendas, mas como uma espécie de controle de meta, assim, à medida que as vendas avançarem em direção ao objetivo, serão destravadas novas ofertas no site, app e lojas físicas.

“Quando as temperaturas baixam, o vinho volta com tudo nos jantares, almoços, encontros de família e amigos”, afirma Eduardo Souza, Diretor de Marketing e Digital do Víssimo Group, pontuando que a Evino “quer continuar sendo a primeira na escolha dessas pessoas”, por isso, quer trazer nesta época do ano “ações atrativas de descontos e promoções”.

Vinhos grátis

Outra novidade é a possibilidade do cliente ganhar um vinho ao fazer uma aquisição. Funciona assim: ao fazerem uma compra, os clientes são convidados a girar uma espécie de roleta, digital para quem comprar de modo on-line, e de forma presencial nas lojas em São Paulo (Pinheiros, shopping West Plaza e na Praça Vilaboim, em Higienópolis), que indicará a garrafa conquistada.

Entre os prêmios da roleta estão os best sellers Portada Reserva Vinho Regional Lisboa 2020, Aimone Vino Rosso d’Italia, Anciano Crianza 3 Years Tempranillo 2018 e Punta Negra Malbec 2022.

“5 milhões de taças é uma meta arrojada, mas que segue um parâmetro. A ideia surgiu da vontade da Evino de se manter entre as marcas que as pessoas mais pensam quando falamos de vinho, o objetivo é ser líder varejista no segmento”, completa Souza.

Para saber mais, basta acessar: www.evino.com.br