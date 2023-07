ENet lança novos serviços 4G/5G na Guiana com tecnologia Cloud-Native IMS e BSS digital da Mavenir

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de julho de 2023.

A Mavenir, provedora de software de rede que está moldando o futuro das redes com soluções nativas da nuvem que podem de ser executadas em qualquer nuvem, anunciou hoje que a ENet, principal provedora de soluções de internet, televisão e TIC da Guiana, lançou serviços de cobrança e voz 4G e 5G em todo o país sul-americano. Os novos serviços de rede da ENet são alimentados pela Cloud-Native IMS da Mavenir e pela plataforma Mavenir Digital Enablement (MDE) – um Sistema de Suporte a Negócios (BSS) digital e Sistema de Cobrança Convergente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230711769610/pt/

ENet launches new 4G/5G services in Guyana powered by Mavenir (Photo: Business Wire)

A ENet, única empresa de telecomunicações de propriedade local na Guiana e mais nova provedora de telecomunicações móveis do país, agora oferece planos Orange ilimitados de chamadas, mensagens de texto e dados em sua rede 4G/5G VoLTE (Voice over LTE). A rede da ENet é um divisor de águas para assinantes móveis na Guiana, que não se verão mais limitados por alocações de dados caras e restritas.

“Como primeira provedora de serviços na Guiana a trazer redes 4G e 5G VoLTE ao mercado, a ENet está aproveitando a última tecnologia avançada projetada para atender às demandas do povo local”, disse Vishok Persaud, CEO da ENet. “A Mavenir tem sido a parceira ideal em cada estágio de entrega, fornecendo soluções avançadas e inovadoras que permitiramàENet lançar novos serviços móveis com automação.”

Antonio Correa, vice-presidente regional sênior da Mavenir, afirmou: “A ENet e a Mavenir compartilham uma visão comum de permitir redes automatizadas baseadas em software do futuro. A ENet foi capaz de aproveitar seu sucesso em fibra óptica e wireless fixo para criar e lançar a primeira rede 4G e 5G da Guiana. Trata-se de um feito marcante para o país e é um orgulho de fazer parte desta conquista”.

Os serviços de rede 4G e 5G recém-lançados da ENet são alimentados pela arquitetura baseada em microsserviços da Mavenir, para ambientes de nuvem totalmente automatizados. As soluções fornecidas incluem:

– O IMS nativo da nuvem da Mavenir permiteàENet fornecer todos os serviços móveis de voz e operações modernas, implementando integração contínua/entrega contínua (CI/CD) em ambientes em contêineres para aumentar a produtividade e maximizar os investimentos na rede.

– A Função de Regras de Política e Cobrança (PCRF) compatível com o padrão 3GPP da Mavenir vai fornecer controle granular sobre a qualidade do serviço para dados e voz na rede 4G+5G da ENet.

– A plataforma BSS Mavenir Digital Enablement (MDE), que permite que a ENet implemente rapidamente novos serviços por meio de um BSS flexível e em contêiner, vai facilitar o design e os testes automatizados. Alguns dos principais subsistemas da plataforma BSS MDE incluem:

Um aplicativo e portal que permite que a ENet forneça uma experiência de autoatendimento digital perfeita para seus assinantes.

Sistema de Cobrança Convergente (CCS) 4G+5G, permitindoàENet evoluir os serviços de cobrança e lance novos pacotes de serviços móveis pré-pagos. O mesmo sistema CCS será usado para permitir futuros pacotes de serviços móveis pós-pagos.

Função de Gateway de Cobrança (CGF), permitindo o gerenciamento de registros de dados de chamadas e eventos para necessidades regulatórias, analíticas e de inteligência de negócios.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro das redes e da tecnologia pioneira, concentrando-se na visão de uma rede automatizada única, baseada em software, que funciona em qualquer nuvem. Como única fornecedora de software de rede end-to-end (de ponta a ponta) em nuvem da indústria, a Mavenir está focada em transformar como o mundo se conecta, acelerando a transformação de redes de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

Sobre a ENet:

A ENet é a principal provedora de televisão digital a cabo, internet, tecnologia da informação e serviços de meios de comunicação da Guiana. Ela se esforça para oferecer opções, inovação e valor a seus clientes, com um conteúdo premium e novas maneiras de acessar e ver o conteúdo. https://www.enet.gy

