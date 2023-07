Empresárias brasileiras reúnem mulheres em Lisboa e Paris

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 11 de julho de 2023.

As empresárias brasileiras Ana Lisboa, líder do movimento Feminino Moderno, e Camila Vidal, CEO da empresa de educação Moving Girls, comandaram uma tour de eventos sobre Mentalidade Feminina com mulheres de 7 países: entre eles Brasil, Portugal, Irlanda, Inglaterra, Suíça e Angola.

“O que move a busca pela transformação é a necessidade de trabalhar a mentalidade destas mulheres no empreendedorismo”, explica Camila Vidal”, CEO da Moving Girls, movimento que fomenta o empreendedorismo entre e para mulheres em mais de 70 países.

“Ainda que pareçam assuntos distantes e muitas pessoas foquem somente no que é visível neste ramo, é preciso tratarmos sobre espiritualidade, emoções e principal de saúde mental, pois milhares de mulheres desta geração acreditam que precisam perder uma para ganhar a outra”, explica Ana.

As empresárias acreditam que o movimento feminino precisa de uma evolução na mentalidade. “O sucesso de nossas alunas nos campos emocional e profissional comprovam que é possível acessar novos lugares de poder e prosperidade”, pontua a terapeuta e advogada Lisboa.

Entre as mulheres que participaram dos eventos em Lisboa e Paris, estão empresárias e empreendedoras de 23 a 65 anos, mais de 3 gerações diferentes. Ao todo, os movimentos de Camila e Ana reúnem mais de 60 mil alunas de 90 países. “Juntas, as alunas formam milhares de empresas abertas. Nosso encontro teve a intenção de, para além do digital, entregarmos conteúdo presencialmente”, explica a terapeuta.