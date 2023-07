i2c Inc. Anuncia Greg Leos como Novo Diretor de Vendas para Impulsionar Estratégia Mundial de Vendas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de julho de 2023.

i2c Inc., líder no fornecimento de tecnologia de serviços bancários e pagamentos, anunciou hoje a designação de Gregory A. Leos como Diretor de Vendas. Neste cargo, Greg será responsável por liderar a estratégia de vendas internacionais e impulsionar o crescimento de receita da i2c, Inc.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230711229968/pt/

i2c Inc. Announces Greg Leos as New Chief Sales Officer to Drive Global Sales Strategy. VikingCloud and Fiserv veteran joins i2c to support rapidly growing global market presence. (Photo: Business Wire)

Greg traz uma ampla experiênciaài2c, tendo liderado transformações de negócios notáveis nos setores de serviços financeiros e segurança de dados. Anteriormente, Greg atuou como Diretor de Receitas na VikingCloud, uma empresa multinacional de segurança cibernética e conformidade de pagamentos. Antes da VikingCloud, Greg ocupou funções de liderança sênior na Fiserv, Global Collect / Worldline e Worldpay.

Greg é um participante ativo na comunidade fintech há muitos anos, tendo atuado em vários comitês de consultoria da Electronic Transaction Association e do Merchant Risk Council. Também foi um distinto palestrante em conferências do setor, como o European MasterCard Risk Forum e a exposição ETA Transact.

“Estamos empolgados por ter Greg Leos se unindoànossa equipe de liderança. Seu histórico comprovado na formação de equipes de vendas bem-sucedidas e no aumento de receita será essencial,àmedida que continuamos expandindo nossa presença mundial”, disse Amir Wain, Fundador e Diretor Executivo da i2c Inc. “Com sua profunda experiência no setor e compromisso inabalável com a satisfação do cliente, Greg é a pessoa perfeita para liderar nossa estratégia de vendas e acelerar a trajetória de crescimento da i2c.”

“Estou animado por ingressar na i2c durante esta empolgante fase de crescimento e inovação no setor de serviços financeiros”, disse Greg Leos, Diretor de Vendas da i2c Inc. “Estou na expectativa de cooperar com os profissionais talentosos da i2c e aproveitar nossa experiência coletiva de oferecer um valor excepcional a nossos clientes ao redor do mundo. Com seu poderoso ordenamento tecnológico aliado a uma cultura centrada no cliente, a i2c está posicionada de modo exclusivo para atender clientes a nível mundial.

Além de seu empenho profissional, Greg é atuante no envolvimento comunitário e na filantropia. Atualmente, é membro do Conselho Administrativo do Lincoln Park Zoo e da Cents Ability, uma organização de educação financeira com sede em Nova York.

Sobre a i2c Inc.

A i2c é um fornecedor mundial de soluções de serviços bancários e pagamentos altamente configuráveis. Ao usar a tecnologia “building block” (bloco de construção) de sua propriedade, os clientes podem criar e gerenciar facilmente um conjunto abrangente de soluções para serviços bancários, créditos, débitos, pré-pagamentos, empréstimos e muito mais, com rapidez e economia. A i2c proporciona flexibilidade, agilidade, segurança e confiabilidade incomparáveis a partir de uma única plataforma SaaS mundial. Fundada em 2001 e com sede no Vale do Silício, a tecnologia de última geração da i2c oferece suporte a milhões de usuários em mais de 200 países / territórios e em todos os fusos horários. Para mais informação, acesse www.i2cinc.com e siga-nos em @i2cinc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230711229968/pt/

Contato:

Chuck Meyers

Diretor, Analista e Relações Públicas

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE