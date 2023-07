INAITEC anuncia abertura das inscrições para a 4ª edição do Acelera Pedra Branca

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de julho de 2023.

O INAITEC é um instituto que ajuda a criar e acelerar negócios que desenvolvam produtos e serviços relevantes para as cidades do futuro. O instituto foi fundado em 2010 junto com a Prefeitura Municipal de Palhoça, a Cidade Pedra Branca, a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e a Associação Comercial e Industrial de Palhoça (ACIP) dando início a um novo ciclo de inovação em SC.

O INAITEC promove o programa “Acelera Pedra Branca Startups” que tem como objetivo conectar e acelerar startups através de um processo de imersão de 4 meses. Uma oportunidade para empreendedores com soluções inovadoras e foco em um futuro sustentável e que gere impacto na vida das pessoas.

“Acreditamos que ideias inovadoras só têm sentido quando fazem a diferença na vida das pessoas”, declara Diego Chierighini, diretor executivo do INAITEC. O programa, que está em sua 4ª edição, já acelerou mais de 50 empresas através da iniciativa e oferece um conjunto de atividades relacionado à identificação, seleção e suporte de projetos de novos empreendimentos, por meio de ações de mentoria, treinamento, infraestrutura de escritório, ambiente para teste de soluções, e até aporte financeiro, proveniente de um fundo de 5 milhões de reais.

Na última edição foram aceleradas 15 empresas, sendo realizadas mentorias coletivas e individuais em formato online, com professores, técnicos e empreendedores reconhecidos da área de negócios, inovação e marketing. As verticais tecnológicas de interesse, que podem ser aplicadas a diferentes áreas de negócio são: Agricultura digital; Náutica, Financeiro; Construção Civil, Saúde Digital; Esportes; Games; Smart Cities, Nanotecnologia.

As capacitações abordam 10 áreas fundamentais: desenvolvimento do empreendedor; gestão, capital, produto, tecnologia, inovação, mercado, conhecimento jurídico, comunicação e marketing. Além disso, também é feita uma análise mercadológica, outra parte essencial do programa envolve reuniões individuais para avaliar e acompanhar a evolução da empresa/projeto durante o processo de imersão.

Os participantes do Acelera Pedra Branca podem desfrutar do espaço de coworking e toda a estrutura oferecida pelo INAITEC e terão acesso às plataformas, softwares e workshops ministrados por mentores já conhecidos no ecossistema. Além disso, durante o processo haverá várias mentorias específicas para cada segmento de negócio, que garantem o apoio e orientações necessárias a cada área de atuação.

No final dos 4 meses de imersão as startups com maior potencial serão selecionadas para participar de uma rodada de negócios, onde poderão ser investidas, dando sequência ao apoio do INAITEC já em seu mercado de atuação.

As etapas ajudam a preparar e fortalecer às startups para alavancagem e crescimento sustentável.

Rede de mentores e parceiros — especialistas para guiar, inspirar e encorajar as startups, aprimorando sua performance e seu potencial.

Compartilhamento de conexões — através do networking do Inaitec as startups têm acesso a pessoas e empresas do ecossistema.

Acesso a capital — auxílio através de parcerias ao acesso a financiamento (venture capital, fundos semente e investidores anjo).

Infraestrutura — infraestrutura completa para apoio e instalação das startups selecionadas, com espaço físico, internet, mobiliário e salas privativas para treinamento e reuniões presenciais/virtuais;

Laboratório a céu aberto — suporte às atividades de teste de soluções inovadoras na cidade universitária Pedra Branca.