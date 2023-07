SET Expo 2023 anuncia abertura de credenciamento para imprensa

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 12 de julho de 2023.

Está aberto o credenciamento de jornalistas escalados para a cobertura SET EXPO 2023 – Feira e Congresso de Tecnologia e Negócios de Mídia e Entretenimento, que acontece de 7 a 10 de agosto, em São Paulo. O credenciamento pode ser feito no site oficial do evento pelo link.

Após o registro no site, o credenciamento estará sujeito a confirmação, que será recebida no e-mail de sua preferência. Este tipo de credenciamento poderá ser realizado tanto por jornalistas como também por assessores de imprensa de marcas expositoras da Feira SET Expo 2023.

A equipe da 2PRÓ Comunicação, assessoria oficial do evento, está à disposição para eventuais dúvidas e outros esclarecimentos.

SOBRE O EVENTO

Ao longo dos dias de SET EXPO, o Congresso reúne especialistas da indústria e academia, apresentando tendências e novas tecnologias de mídia, criação, produção, distribuição e consumo de conteúdo audiovisual. A feira, por sua vez, reúne mais de 150 marcas do Brasil e do exterior, é o local ideal para conferir lançamentos, reforçar networking e conhecer marcas e tecnologias. A visitação aos expositores é gratuita para os profissionais do setor. A organizadora do evento calcula que nesta edição o evento supere os 15 mil visitantes e os 1500 congressistas inscritos para as sessões de palestras e debates.

SOBRE A SET, organizadora do evento

Centro de excelência de atualização, representação e difusão de conhecimento de profissionais e empresas do setor, a SET é uma associação que atua como HUB de tecnologia, debates e negócios de toda a comunidade que compõe e mantém contato com o mercado, atual e futuro, de broadcast, mídia e entretenimento.

Serviço

SET EXPO 2023

Congresso: de 7 a 10 de agosto de 2023

Feira: de 8 a 10 de agosto de 2023

Local: Expo Center Norte – Pavilhão Azul (Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo – SP).

Informações para Imprensa:

2PRÓ Comunicação

Myrian Vallone – [email protected] | Cel. +55 11 98378.3888

Roseanne Café – [email protected] | Cel. + 55 11 9 8620 4444