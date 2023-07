Sunova Solar participa do Intersolar Europe, em Munique

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 12 de julho de 2023.

A Sunova Solar, multinacional especialista em soluções de energia, participou do Intersolar Europe, que aconteceu em junho em Munique, na Alemanha. O evento, nomeado Smarter E Europe 2023, teve 2.469 expositores, de 57 países, apresentando seus produtos para mais de 100 mil visitantes em três dias.

Durante o encontro, as conferências e fóruns focaram em temas relacionados a inovação, modelos de negócios e tendências relacionadas à economia de energia renovável e mobilidade elétrica, com destaque às soluções que permitem a integração inteligente dos setores de eletricidade, aquecimento e mobilidade.

“Nossa participação na Intersolar Europe foi positiva pois a marca pôde lançar seus novos produtos na região europeia, onde o consumo da energia solar tem se tornado uma das principais fontes de abastecimento energético”, afirma Amanda Lasso, Especialista de Marketing da Sunova Solar.

Mercado brasileiro

O Brasil é, atualmente, o oitavo maior gerador de energia solar no mundo e o terceiro colocado no ranking mundial de geração renovável realizado pela Agência Internacional de Energia Renovável (IIRENA). Dentro desse panorama, as fontes solar e eólica contribuíram, em 2022, para 90% do aumento da capacidade de geração renovável global.

A expectativa é que, apenas em 2023, a fonte solar fotovoltaica gere mais de 300 mil novos empregos e atraia mais de R$ 50 bilhões em investimentos só para o mercado brasileiro, segundo projeção da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

“É importante a participação do mercado solar brasileiro nesses eventos internacionais pois o setor energético europeu é um dos principais no mundo e serve de base para aplicações de novos produtos no Brasil, o que ajuda a impulsionar e alavancar novas estratégias no país”, conclui Amanda.

Para saber mais, basta acessar: www.sunova-solar.com/pt