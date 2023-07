Evento reúne todas as especialidades do extrajudicial em SC

* Por: DINO - 13 de julho de 2023.

O Legal Tech Summit Extrajudicial está se preparando para sua 2ª edição, com o objetivo de promover o compartilhamento de conhecimento e debates saudáveis sobre legislações e inovações no âmbito das Serventias Extrajudiciais.

Contribuindo com a cultura extrajudicial catarinense que é de evolução contínua através de um forte diálogo entre os profissionais da atividade, o evento trará trilhas de conhecimento sobre gestão, atendimento, finanças, tecnologias e leis.

A palestra de abertura será conduzida por Gilberto Cavicchioli, escritor e autor de três obras publicadas: “O Vendedor e o Iceberg”, “Cartórios e Gestão de Pessoas: um desafio autenticado” e “O Efeito Jabuticaba – O dia em que aprendi a atender pessoas”. Ele também é coautor dos livros “Cartórios e a Excelência no Relacionamento com o Cliente” e “Ser Mais em Excelência no Atendimento ao Cliente”. Com sua vasta experiência, Cavicchioli irá abordar a importância da gestão de negócios com base nos princípios ESG (Environmental, Social and Governance), destacando sua relevância para os cartórios.

A 2ª edição do Legal Tech Summit Extrajudicial oferecerá aos participantes uma visão atualizada sobre as práticas de gestão e os desafios enfrentados pelas serventias extrajudiciais. Além da palestra de abertura de Gilberto Cavicchioli, o evento contará com um line-up de palestrantes especializados que compartilharão seus conhecimentos e exemplos reais de sucesso em suas áreas de atuação. As palestras, talks e painéis de debate abordarão temas como a Nova Lei Complementar 807/22, gestão de pessoas, políticas ESG, gestão financeira, investimentos, comunicação assertiva, gestão do tempo e produtividade e LGPD e seus reflexos na cibersegurança.

Um dos talks abordará a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e cibersegurança. Esse talk contará com a participação de dois especialistas: Sidney Oss Emer, CTO da Overnine, com mais de 10 anos de experiência em infraestrutura, governança tecnológica e disaster recovery; e Geovana Bolan, especialista em LGPD, advogada com especialização em Direito Civil, Direito Notarial e Registral, e mestranda em Direito na Era Digital. Eles abordarão o impacto da LGPD nas serventias extrajudiciais, com destaque para o Provimento 134/22, e a importância da cibersegurança para a proteção dos dados.

Outro tema de destaque no Legal Tech Summit Extrajudicial será a Nova Lei Complementar 807/22, que será discutida em um talk com a Dra. Ingrid Brandão Sartor, Oficial Registradora no RC de Laguna/SC, e o Dr. Gustavo Soares de Souza Lima, Oficial Tabelião no 2º Tabelionato de Notas e Protestos de Tubarão/SC e Presidente do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil – Seção Santa Catarina.

O Legal Tech Summit Extrajudicial tem como propósito ser o maior evento do gênero no Brasil, proporcionando uma oportunidade de networking e aprendizado para os profissionais do setor extrajudicial. A conexão entre as serventias e empresas fornecedoras que desenvolvem soluções para o setor será promovida durante o evento, impulsionando ainda mais o desenvolvimento e a inovação no extrajudicial.

A programação diversificada, contará com a participação da empresária e palestrante Ana Amorim, atleta olímpica de Handebol no período de 1993 até 2011, com participações na Olimpíada de Atenas 2004, possuindo conquistas como tricampeã pan-americana (júnior e juvenil), tricampeã sul-americana (júnior e juvenil), títulos individuais de melhor jogadora e artilheira, Vice-campeã Champions League 2003/2004, Hexa campeã Liga e copa Macedônica, Campeã Liga Turca, Bronze na Copa Húngara e Campeã brasileira (júnior e juvenil). Ana Amorim conta também com participações como comentarista esportiva na Rede Globo de Televisão nas Olimpíadas Rio 2016 e Tóquio 2021. Em sua palestra, ela abordará temas como comunicação assertiva, gestão do tempo e produtividade, trazendo sua experiência como atleta de alto rendimento para o contexto do setor extrajudicial.

Além disso, o evento abordará o talk sobre gestão financeira e investimentos, um tema que sempre fez muita diferença nas serventias extrajudiciais, e que com o impacto da Nova Lei Complementar 807/22 no FRJ (Fundo de Reaparelhamento da Justiça) está ainda mais em pauta. Este talk terá a participação de Inara Angelina Martins, que é head de finanças na Officer Soft Soluções para Cartórios, com mais de 15 anos de experiência, tendo vivenciado processos de M&A, reestruturações financeiras e administrativas, além de ser escritora de artigos na área; e o outro convidado será Valter Leite, mentor financeiro empresarial e fundador do grupo Euro Soluções Empresariais, com 28 anos de experiência no setor financeiro e passagens por instituições como CitiBank e Santander.

A organização do evento destaca a importância de promover a evolução contínua no setor extrajudicial, e o Legal Tech Summit Extrajudicial se posiciona como mais um catalisador desse processo.

O evento será realizado no dia 22 de julho de 2023, no Square SC, localizado na Rodovia José Carlos Daux, 5500, Saco Grande, Florianópolis, Santa Catarina.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através da plataforma Sympla. Para participar do Legal Tech Summit Extrajudicial, os interessados podem adquirir ingressos individuais ou em grupo, com descontos progressivos de acordo com a quantidade de inscritos. Além disso, há ingressos com valor de meia-entrada para doadores de sangue e outros contemplados pela Lei 12.933.

Para mais informações, basta acessar: https://legal-tech-summit-extrajudicial-info