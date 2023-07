Grupo AG Capital sedia evento com destaque nacional

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de julho de 2023.

O Grupo AG Capital, uma das principais empresas de tecnologia tributária do país, promoveu com sucesso seu evento semestral, que reuniu mais de 200 parceiros de todo o Brasil. O evento teve como objetivo principal compartilhar os resultados alcançados no primeiro semestre e fornecer perspectivas promissoras do mercado tributário para os próximos seis meses.

O Pit Stop 2023 foi realizado no dia 06 de julho no Centro de Convenções do Hotel Pullman Vila Olímpia, em São Paulo, e contou com a presença de escritórios de advocacia, contadores, auditores, consultores tributários e empresários de renome em todo o país.

Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de se atualizar sobre as últimas tendências, trocar experiências e estabelecer relacionamentos estratégicos com outros profissionais do setor.

Especialistas e líderes de opinião renomados no setor compartilharam suas análises e previsões sobre as tendências emergentes, regulamentações e mudanças tributárias, oferecendo insights valiosos para os parceiros presentes.

“Estamos extremamente satisfeitos com o sucesso do evento Pit Stop deste ano”, disse Arnaldo Glavam Jr., CEO do Grupo AG Capital. A realização deste evento foi avaliada como um encontro importante para o aprimoramento do relacionamento com parceiros estratégicos e democratização de conhecimentos valiosos sobre o mercado tributário.