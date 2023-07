Os clientes da Laserfiche declararam: A Laserfiche é uma escolha dos clientes da Gartner® Peer Insights™ 2023 para plataformas de serviços de conteúdo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de julho de 2023.

Laserfiche, líder em fornecer SaaS de gerenciamento de conteúdo inteligente e automação de processos comerciais, foi nomeada uma escolha dos clientes no relatório 2023 Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Content Services Platforms (Gartner Peer Insights 2023 ‘Voz do Cliente’: Plataformas de Serviços de Conteúdo) pelo quarto ano consecutivo. A Gartner Peer Insights, uma plataforma gratuita de avaliação e classificação por pares, foi criada para tomadores de decisão de software e serviços corporativos. Segundo a Gartner, “as avaliações passam por um estrito processo de validação e moderação em um esforço para garantir que sejam autênticas.”

“Conforme incorporado em nossos valores Laserfiche, nossos clientes são o ‘porquê’ do que fazemos”, disse o Vice-Presidente Sênior de Estratégia Corporativa e Diretor de Informações da Laserfiche, Thomas Phelps IV. “Eles estão no topo de cada arrancada e são as lentes pelas quais conduzimos a inovação de produtos. O valor comercial que nossos clientes criam usando os produtos Laserfiche nos traz inspiração.”

A Laserfiche recebeu a maior porcentagem (64%) de avaliações 5 estrelas de todos os fornecedores de plataforma de serviços de conteúdo (com base em 275 avaliações em abril de 2023).

Segundo a Gartner, “Plataformas de Serviços de Conteúdo (CSP) são fundamentais para gerenciar e utilizar conteúdo dentro de uma organização. As tecnologias de CSP permitem que os funcionários recuperem e trabalhem com conteúdo de forma moderna e contínua em todos os dispositivos e limites organizacionais. As principais funcionalidades de CSP incluem captação, criação, consolidação, processamento e retenção de conteúdo para dar suporte a operações comerciais pessoais, de equipe, departamentais e empresariais.”

A Laserfiche continua desenvolvendo suas ofertas além dos recursos básicos de CSP, usando uma abordagem de nuvem e um intenso foco em automação e governança para satisfazer necessidades comerciais em rápida transformação. A LaserFiche oferece:

Uma plataforma SaaS escalável para uma ampla gama de necessidades de automação de processos

Ferramentas de baixo código, sem código para formulários eletrônicos e automação de processos comerciais

O Laserfiche Solution Marketplace, uma coleção de mais de 200 modelos de solução com ferramentas para download e implantação rápida de soluções automatizadas

Integrações com aplicativos corporativos, com suporte de fornecedores de plataforma de integração como serviço (iPaaS)

Gerenciamento de registros líder do setor, trilha de auditoria e segurança para governança de informações

“Na USF, nos dedicamos a criar um ambiente que eduque e eleve nossos alunos. Como um parceiro de tecnologia, a Laserfiche é tão centrada no cliente quanto somos centrados no aluno”, disse Steven Bosso, Líder Analista de Negócios de TI da Universidade de San Francisco. “A plataforma Laserfiche nos permite alcançar e superar metas internas, desde o enriquecimento da experiência do aluno até o gerenciamento do risco de segurança da informação e a redução dos custos administrativos.”

No relatório “‘Voice of the Customer’: Content Services Platforms”, a Laserfiche recebeu a classificação geral média mais alta (4,6 de 5), com base em 275 avaliações em abril de 2023, dos 14 fornecedores incluídos.

“Na MSIG Hong Kong, nossa estratégia vai além de oferecer uma gama de produtos aos clientes, mas enfatiza a entrega do máximo em atendimento ao cliente, o que requer processos eficientes e que ajudam a promover a confiança de nossos clientes”, disse Alan Yue, Vice-Presidente Sênior de Tecnologia da Informação da MSIG Insurance (Hong Kong) Limited. “A Laserfiche nos ajudou a desenvolver sistemas que se alinham a nosso compromisso com a experiência de nossos clientes e funcionários, ao gerenciar dados de modo que atenda aos requisitos organizacionais e regulatórios.”

Para saber mais sobre como os clientes avaliaram a Laserfiche, baixe uma cópia gratuita do relatório “2023 Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Content Services Platforms” aqui.

Sobre a Gartner Peer Insights



Gartner Peer Insights é uma plataforma pública que oferece avaliações e classificações verificadas e em primeira mão de soluções de tecnologia empresarial por usuários finais profissionais para usuários finais profissionais. A “Voice of the Customer” é um documento que aplica uma metodologia às avaliações agregadas da Gartner Peer Insights em um mercado, a fim de proporcionar uma perspectiva geral para tomadores de decisão de TI. Para mais informação, acesse www.gartner.com/reviews/home.

Isenções de Responsabilidade da Gartner



A GARTNER é uma marca registrada e Peer Insights é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

O conteúdo da Gartner Peer Insights consiste em opiniões de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências com fornecedores listados na plataforma, e não deve ser interpretado como declarações de fato, nem representa as opiniões da Gartner ou de suas afiliadas. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito neste conteúdo, nem oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, referente a este conteúdo, sobre sua precisão ou integridade, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

Gartner, Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Content Services Platforms, Peer Contributors, 28 de junho de 2023

Sobre a Laserfiche



Laserfiche é líder em fornecer SaaS de gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos comerciais. Através de poderosos fluxos de trabalho, formulários eletrônicos, gerenciamento e análise de documentos, a plataforma Laserfiche® acelera o modo como os negócios são feitos, permitindo que os líderes visem o crescimento em toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com gerenciamento de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento em nuvem da Laserfiche incorpora inovações em aprendizagem automática e IA para permitir que organizações em mais de 80 países se transformem em negócios digitais. Clientes em todos os setores, incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e fabricação, usam a Laserfiche para aumentar a produtividade, escalar seus negócios e oferecer experiências digitais aos clientes.

Os funcionários da Laserfiche em escritórios em todo o mundo estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar clientes e inspirar pessoas a repensar como a tecnologia pode transformar vidas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

