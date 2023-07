Startup promove ação para estudantes de audiovisual de SP

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 13 de julho de 2023.

Serão abertas as inscrições para o Geek, programa da Mov Locadora direcionado a estudantes de audiovisual, cinema e fotografia da cidade de São Paulo e região metropolitana da capital paulista. Os projetos selecionados terão acesso ao empréstimo gratuito de equipamentos e mentoria. Podem se inscrever, maiores de 18 anos, das áreas correlatas, matriculados na rede de ensino pública ou privada de São Paulo, de cursos presenciais ou online de 21/07 a 04/08/2023 às 23h59. O projeto pode ser inscrito individual ou em grupo.

A divulgação dos 3 (três) Projetos ganhadores será realizada no dia 12 de agosto de 2023 no Instagram @movlocadora. Já a mentoria vai acontecer online, ao todo serão quatro mentorias de 60 minutos cada, por videochamada.

A Bolsa Locação, por sua vez, consiste em até quatro diárias por projeto, e poderão ser utilizadas nos meses de Setembro, Outubro e Novembro. Os ganhadores devem retirar e devolver os equipamentos na unidade física da Mov Locadora, localizada no bairro de Pinheiros ou em estúdio parceiro do projeto.

“Queremos encontrar pessoas do audiovisual, cinema e fotografia, diversas, com vontade de aprender, conectar e fazer acontecer”, afirma Leandro Ferreira, CEO-Founder da startup, que atua com o aluguel por dia ou assinatura de equipamentos audiovisuais e tecnologia.

“Não é sobre abrir mais um programa de aluguel sem custo para estudantes. É sobre ir além, construir e transformar o futuro”, diz Ferreira. “Por isso, vamos investir na próxima geração, que trará importantes transformações em todo o ecossistema da indústria audiovisual”, complementa.

O empresário explica que o Geek visa conectar os alunos com estratégias, áreas de negócio e pessoas do setor. “Teremos um trimestre inteiro para apresentar novas pessoas aos selecionados, expandir a visão deles e provocá-los, para que cada aluno possa ousar e colocar em prática”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://movlocadora.com.br/landing-page/mov-geek