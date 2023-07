Tattoo Week Online traz nova categoria ao evento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de julho de 2023.

O objetivo dos organizadores com a inserção da categoria “Revelação Tattoo Week” na 3ª edição do evento online é trazer oportunidades de descobrir novos talentos do universo tattoo, promovendo um intercâmbio cultural de artistas do Brasil todo, permitindo a participação de todos os tatuadores ao concurso de tattoo e piercing e propiciar que o público possa acompanhar de qualquer parte do mundo. Tatuadores poderão enviar seus trabalhos de qualquer região via foto ou vídeo por meio de um link da inscrição. Apenas a categoria “Melhor do evento”, de tema livre, deve ser iniciada e finalizada on-line dentro do evento. Os artistas precisam inscrever-se nos canais da Tattoo Week.

O primeiro lugar vencedor da categoria recebe um troféu, o segundo e terceiro, um estande na Tattoo Week São Paulo, que acontece em outubro no Expo Center Norte. Por ser uma premiação reconhecida, os tatuadores vencedores conseguem ganhar mais visibilidade e alavancar ainda mais suas carreiras.

Esta edição acontece nos dias 14, 15 e 16 de julho, das 11h00 às 21h00, com transmissão pelo canal do YouTube e Facebook em estúdio que será montado no Hotel Confort em São Caetano do Sul, no ABC Paulista.

Na sexta, 14 de julho, concorrem as categorias Serie Desenho PB; Serie Desenho Colorida; Aquarela; Costas; Biomecânico e Orgânico; Tribal/Neo-tribal; e Fechamento. No sábado, 15 de julho, é a vez dos estilos Comics/Anime; Old School tradicional europeu; Pontilhismo; Blackwork; Lettering/Caligrafia; Colorido; Preto e Cinza; e Temas Brasileiros. E no domingo, 16 de julho, competem as categorias Oriental; News School; Realismo, Neotradicional; Portrait; Fusion; Whipshading (trabalhos realizados com agulhas RL para construção das sombras, texturas e tonalidades); Fine Line; e o Melhor do Evento.

O julgamento será feito por juízes independentes, tanto presenciais na sede da Tattoo Week quanto online. Eles avaliarão os seguintes critérios: impacto inicial da primeira visualização, composição, legibilidade, contraste, colocação no corpo, linha de trabalho, sombreamento e mistura de cores, saturação, durabilidade e originalidade/criatividade.

Durante os dias do evento, serão oferecidos cursos aos participantes pelos próprios jurados das categorias, que envolvem diversas técnicas de estilos de tatuagem, além de processo criativo, atendimento ao cliente, entre outros. Diversas entrevistas com médicos e artistas plásticos também farão parte da programação.

Segundo Enio Conte, presidente da Tattoo Week e idealizador do projeto, o evento on-line oferece a possibilidade de um amplo intercâmbio mundial. “Queremos ampliar a visibilidade da arte na pele, quebrando as barreiras da distância. Mas nosso evento presencial também acontece e já está marcado para 20, 21 e 22 de outubro no Expo Center Norte”, informa.

O concurso de Miss e Mister Tattoo Week

Homens e mulheres tatuados participam do concurso de Miss e Mister Tattoo Week Online, de forma on-line: enviaram um vídeo sem edição, seguindo as especificações do regulamento. Foram escolhidos 22 finalistas, sendo 12 misses e 10 misters. “ Os participantes que não moram em São Paulo não terão gastos de transporte, hospedagem e alimentação. Trata-se de uma oportunidade única”, destaca Esther Gawendo, CEO do evento. Os candidatos serão julgados ao vivo por uma equipe de jurados.

A arte tattoo

A Tattoo Week acontece há 10 anos. O objetivo do evento é divulgar a arte da tatuagem e do piercing, promover intercâmbio entre artistas de todo mundo, oferecer atualização através de workshops, apresentar os últimos lançamentos do mercado tattoo e propiciar a interação do público amante de tatuagem com os artistas.

Serviço

3ª Tattoo Week On-line

Dias 14-15 e 16 de julho (sexta, sábado e domingo)

Das 11h00 às 21h00

Transmissão será realizada pelo YouTube: https://www.youtube.com/@TattooWeekoficial e Facebook https://www.facebook.com/tattooweek