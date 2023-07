Aumento de processos contra médicos demanda defesa efetiva

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de julho de 2023.

O Brasil apresenta um crescimento alarmante no número de processos judiciais contra médicos, superando os índices dos Estados Unidos. Diante desse cenário, Gabriela Braide, especialista em defesa médica e CEO da Braide Advocacia Médica, enfatiza a importância de estratégias defensivas efetivas para proteger a reputação e garantir a justiça nesses casos.

Um levantamento recente do CNJ revelou que os processos judiciais envolvendo médicos têm apresentado um crescimento expressivo nos últimos anos. Os dados alarmantes apontam para a necessidade de estratégias de defesa efetivas para proteger os profissionais de saúde e garantir a justiça nesses casos.

Segundo a pesquisa, os processos contra médicos têm se tornado cada vez mais comuns, tendo um percentual de 7% de médicos processados em todo território nacional. Essa tendência pode ser atribuída a uma série de fatores, como um maior acesso à informação por parte dos pacientes, a crescente demanda por responsabilização e uma maior conscientização dos direitos dos indivíduos.

A advogada Gabriela Braide ressalta a importância de estratégias defensivas adequadas nesses processos: “É fundamental que os médicos tenham uma defesa sólida para enfrentar essas acusações e garantir que sejam tratados de forma justa. A reputação desses profissionais é essencial para a continuidade de sua carreira e para a confiança dos pacientes”.

As condenações nesses processos podem acarretar diversas penalidades aos médicos, indo além das questões financeiras. Além das indenizações, que podem ser significativas, os profissionais da saúde podem enfrentar a suspensão ou até mesmo a cassação do registro profissional, além de terem sua reputação abalada perante a sociedade.

Os médicos podem enfrentar desafios emocionais e financeiros significativos ao se envolverem em processos por erro médico. Essas situações demandam tempo, energia e recursos financeiros consideráveis, afetando a estabilidade emocional e financeira dos profissionais envolvidos. É importante estarem preparados para enfrentar esses desafios, buscando apoio jurídico preventivo e especializado.

A complexidade técnica e legal desses processos exige uma abordagem especializada. Gabriela, CEO da empresa, também destaca a importância de contar com profissionais experientes no campo da defesa médica: “É fundamental que os médicos tenham o apoio de advogados especializados em direito médico, que possam compreender as nuances desses casos e desenvolver estratégias efetivas de defesa”.

Além disso, é fundamental que os médicos estejam atualizados em relação às normas e regulamentações da prática médica, bem como adotem práticas éticas e transparentes. A orientação jurídica regular e a adoção de medidas preventivas podem reduzir significativamente o risco de enfrentar processos judiciais, contribuindo para uma prática médica mais segura e eficiente.

Diante desse panorama desafiador, é essencial que os profissionais da saúde estejam cientes dos riscos e estejam preparados para enfrentar processos judiciais. Estratégias de defesa efetivas, baseadas em conhecimento jurídico especializado, são essenciais para proteger a reputação e garantir a justiça em casos envolvendo profissionais da área médica.

