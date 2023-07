Evento gratuito ajuda empreendedores do setor de confeitaria a venderem mais

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de julho de 2023.

Dados recentes da FVG (Fundação Getúlio Vargas) demonstram que o Brasil é responsável por aproximadamente 50% de toda a movimentação de delivery alimentício através de plataformas digitais na América Latina e, só no Brasil, o iFood, é responsável por atender mais de 80% desta demanda. Um dos maiores eventos do setor de confeitaria acontece na segunda semana de julho, de forma gratuita e on-line: a Semana iFood para Confeitaria. O especialista em delivery e mentor de negócios do iFood, Felipe Russo, oferecerá várias aulas para empreendedores que desejam aprimorar suas vendas através da plataforma.

Durante os quatro dias, sempre a partir das 10h, Felipe falará sobre como estes profissionais podem aprimorar suas técnicas de trabalho, gerando mais autoridade em seus negócios. O evento reunirá mais de 5 mil confeiteiros e, na programação, haverão orientações para empreendedores que desejam investir no setor e incrementar suas vendas. Além de contar com um time de influenciadores digitais como: Felipe Ferreira, Laíse Lopes, Marcela Soares, Camila Ayana, Mari Massuccar, Jacque Descomplicando, Michele Nascimento. Maricota, ROOF, Docis e Paula Mello.

Entre os temas, destaques para informações como: de que forma utilizar as ferramentas e estratégias que tornem um negócio conhecido em sua região; dicas de como estruturar um cardápio que gere interesse no cliente e como fazer a precificação correta para que o retorno seja positivo. “O setor de delivery de alimentos, no geral, cresceu muito a partir da pandemia. A maioria dos clientes não sabe a melhor forma de anunciar seu produto”, explica, Felipe, lembrando que muitas vezes não ter um computador em não é um empecilho para se trabalhar pois é possível começar na cozinha de sua casa com apenas um celular.

Antes do evento oficial, o público poderá participar, até o dia 16 de julho, da “Semana do Esquenta”, uma espécie de degustação do evento com a participação de Felipe Russo e de nomes da confeitaria do Brasil, como Laise Lopes, Camila Ayana, Mari Massucar, Jacque Descomplicando, Marcela Nascimento e ROOF. “Eu percebo que muitos confeiteiros amam o que fazem e fazem com qualidade, mas focam apenas nas receitas e esquecem de que é preciso investir em marketing, precificação, gestão e a venda do negócio. Eles acreditam que apenas ter um bom produto, vai fazer com que a venda aconteça”, constata Felipe. As técnicas abordadas pelo especialista focam em estratégias de lucratividade para os negócios de confeiteiros, o que pode ser aplicado a outros nichos também. “Mostramos para esses empreendedores o passo a passo para se trabalhar da forma correta e profissional com aquilo que desejam”, afirma o mentor.

Serviço: Semana do iFood para Confeitaria

De 17 a 20 de julho, a partir de 10h

Link para acesso: https://confeitaria5estrelas.com/