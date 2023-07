Lisboa ganha nova unidade de rede de restaurantes de brunch

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de julho de 2023.

O Seventh Brunch – rede global de restaurantes dedicados ao brunch -, abriu em maio o seu restaurante na zona da Avenida Liberdade, em Lisboa, capital de Portugal. É o terceiro espaço da marca, depois do Chiado e de Cascais. Esta é a maior unidade até agora, com 190 metros quadrados em dois pisos e capacidade para receber 92 pessoas.

O Seventh Brunch nasceu no Chiado, também em Lisboa, em 2022. Em 2023, a rede abriu o Seventh Cascais, no centro da vila – ambos lideram o ranking do TripAdvisor nas suas regiões. A empresa, fundada pelo empresário ítalo-brasileiro Eduardo Volpato, que se mudou para Portugal em 2021 a fim de aliar a afeição pela gastronomia à veia de empreendedor, pretende dar continuidade ao processo de expansão e se tornar uma marca global com a abertura de novas unidades em Milão, na Itália, e em Nova Iorque, nos EUA.

“No Seventh Liberdade tivemos mais espaço para por em prática as nossas ideias criativas: frases motivacionais em néon, paredes de cadeados para os apaixonados, casas de banho temáticas super inesperadas, peças clássicas contrastantes com interpretações modernas”, descreve Volpato.

Como informa o empresário, “a obra demorou cerca de um ano. Gostamos de arriscar na decoração dos nossos espaços, misturando elementos da Natureza com os traços mais sóbrios do design industrial e contemporâneo”.

O espaço está situado na Rua Conceição da Glória, número 49, perpendicular à Avenida da Liberdade e serve cinco opções de brunch: American Scrambled, American Benedict, Florence, English, Lisbon e Vegan. Para além destes brunches, pode ainda escolher entre várias tostas, ovos, bagels e panquecas.

A gastronomia é um dos principais atrativos turísticos de Portugal e atrai visitantes de todo o mundo, inclusive do Brasil. Segundo dados do INE (Instituto Nacional de Estatística), o número de chegadas de turistas não residentes no país chegou a 22,3 milhões em 2022, um crescimento de 131,4% em relação a 2021, porém abaixo dos níveis de 2019 (-9,6%). De acordo com o órgão, a hotelaria portuguesa recebeu 28,9 milhões de hóspedes no último ano, que proporcionaram 77,2 milhões de pernoites.

Para mais informações, basta acessar: https://www.seventhbrunch.com/