OnHead Automação anuncia modelo de franquia

14 de julho de 2023.

Nem sempre se exploram todas as facilidades que a tecnologia oferece. Os dispositivos “assistentes virtuais de voz”, como a Alexa, podem auxiliar tanto para o lazer, como também para conforto, segurança e praticidade. O mesmo ocorre com o aparelho celular smartphone, com possibilidade de comandar todos os aparelhos eletrônicos, em espaços, à distância. Sem falar na AI – Inteligência Artificial que diversos produtos possuem.

Explorar todas as tecnologias disponíveis na atualidade e levar soluções importantes para residências e escritórios é o objetivo da OnHead – Automação Inteligente, empresa com sede em São José dos Campos (SP), que se lança agora em uma nova etapa comercial: franquias.

“Mais do que um espaço hi-tech, o objetivo é facilitar a vida das pessoas”, afirma Mario Guisard, sócio-fundador da marca e atual diretor de vendas e desenvolvimento de negócios.

Além de acordar e encontrar o café na cafeteira ou encontrar no escritório um ambiente climatizado, a OnHead explica que dispositivos podem ajudar, por exemplo, idosos a ligarem o ar-condicionado sem que precisem se locomover, iluminar sua passagem pelos cômodos automaticamente, aprimorar a segurança da casa com o sensor de fumaça ou presença e outros itens de segurança.

Todos os produtos são ligados à rede wireless, como: controle de iluminação, abertura de portas, irrigação, controle de temperatura, luminosidade e de umidade, alarme, abertura e fechamento de portas e cortinas, acionamento de equipamentos (ar-condicionado, umidificador, ventilador e luminárias), som ambiente, entre outras facilidades.

“Temos larga experiência no setor. Então, vemos esta como a oportunidade que muitos empreendedores buscavam em relação a investimento no ramo de automação de espaços (residencial e comercial), sem a necessidade de passar cabos ou alterar a infraestrutura do local.”, afirma Claudio Ribeiro, da Pixel (fornecedor dos dispositivos).

Investimentos

A empresa foi fundada em 2021 e em 2022 recebeu investimentos e abriu uma unidade própria (loja). A expectativa é que a empresa chegue a 500 franqueados até 2026.

A expansão é foco para este ano. “Para o franqueado, este é um investimento baixo. A franquia possui formatos home office e store”, diz Guisard.

Vale ressaltar que, segundo a ABF (Associação Brasileira de Franchising), em 2022, o faturamento das franquias superou o patamar pré-pandêmico, passando de R$ 186 bilhões, em 2019, para R$ 211 bilhões, segundo dados históricos.