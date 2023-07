Peru Service Summit 2023: conheça os melhores serviços peruanos baseados em conhecimento

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 14 de julho de 2023.

O evento especialista em negócios mais importante do Peru para o comércio de serviços é um dos mais conhecidos na América Latina e está agora de volta em sua 12ª edição. O Peru Service Summit oferece a oportunidade de fazer negócios com os melhores fornecedores peruanos de soluções empresariais em uma série de áreas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230712346217/pt/

The best and most reliable Peruvian companies, service providers in areas such as marketing, software, banking, mining, and audiovisual animation, among others, will offer their services to companies from around the world at the Peru Service Summit. (Photo: Business Wire)

O foco primário do Peru Service Summit será as mesas redondas sobre negócios financeiros e internacionais, por meio das quais empresas de todo o mundo poderão descobrir sobre os benefícios e as vantagens de comprar serviços peruanos, que oferecem profissionalismo, adaptabilidade e confiabilidade. Para participar como comprador, visite https://mbmapp.com/event/peruservicesummit2023

Neste ano, o evento organizado pela PROMPERÚ terá um formato híbrido, o que permitirá que toda a região participe das principais atividades programadas, como o Fórum Internacional e as Oficinas Estratégicas, nas quais profissionais reconhecidos apresentarão as mais recentes conquistas e tendências globais do setor. Também haverá uma cerimônia de premiação para as empresas de serviço peruanas com o melhor desempenho em exportação.

Vale notar que, desde a sua primeira edição, esse importante evento gerou mais de US$ 873 milhões em oportunidades de negócios com mais de 880 fornecedores internacionais de 28 países, em áreas incluindo bancária, mineração e seguros.

O setor de serviços atingiu um crescimento significante no Peru em anos recentes e representa uma oportunidade significativa para a integração econômica global. Tornou-se extremamente dinâmico em termos de produção e de marketing devido ao rápido desenvolvimento tecnológico, impulsionando áreas como software, arquitetura, animação digital, marketing digital, serviços de mineração, fintech, franquias, entre outros.

Igualmente, o Peru tem uma rede ampla de acordos de livre comércio que proporcionam as condições preferenciais para fornecedores internacionais fazendo negócios com empresas peruanas, superando as barreiras geográficas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230712346217/pt/

Contato:

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE