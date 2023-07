Anunciada uma parceria estratégica no combate às doenças cardiovasculares

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de julho de 2023.

Os Laboratórios Servier do Brasil e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) anunciam uma importante parceria no campo da prevenção e controle de cardiopatias e comorbidades relacionadas, com destaque especial para a hipertensão arterial. O acordo será formalizado durante o XXXVII Congresso Conasems, que ocorrerá na quarta-feira, 18 de julho, em Goiânia (GO).

A parceria estratégica entre a francesa Servier e o CONASEMS visa utilizar as melhores referências e ferramentas com resultados gerados no engajamento de pacientes para fortalecer o Programa Saúde com Agente, do CONASEMS, para o Sistema Único de Saúde (SUS), com mais de 300 mil agentes de saúde, responsáveis pela atenção e cuidado de mais de 45 milhões de brasileiros pelo SUS.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia também será procurada na parceria para discutir ações e experiências comprovadas para incentivar o automonitoramento de pacientes com hipertensão arterial. A hipertensão é uma condição que afeta mais de 32% da população adulta brasileira, o equivalente a 36 milhões de indivíduos, segundo dados do Ministério da Saúde de 2022. No Brasil, essa condição resulta em 388 mortes por dia.

A pressão arterial elevada sobrecarrega o coração, que precisa exercer um esforço maior para distribuir o sangue adequadamente pelo corpo. Além de ser um dos principais fatores de risco para acidente vascular cerebral, enfarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca, a hipertensão é a principal causa de mortalidade em todo o mundo.

Um em cada três brasileiros adultos tem pressão alta, porém, um em cada dois desconhece sua condição. A pressão arterial elevada é responsável por mais de 10 milhões de mortes a cada ano em todo o mundo, sendo que apenas 50% das pessoas afetadas estão cientes de sua condição.

“A Servier, é um grupo governado por uma fundação, comprometida em contribuir de forma contínua com a comunidade médica e fornecer suporte aos pacientes, reconhece que a guerra contra a hipertensão e suas consequências na saúde do brasileiro não pode ser vencida sozinha, precisa agregar parceiros, e buscar abordagens inovadoras que vão além do medicamento, a serviço dos pacientes. A parceria com o CONASEMS traz essa visão ampla, e esperamos agregar mais parceiros na construção desse projeto, que deve ser aberto para todos os brasileiros”, destaca Sandro Albuquerque, Diretor de Acesso ao Paciente e Assuntos Institucionais dos Laboratórios Servier do Brasil.