Cooperativas de crédito dobram número de associados

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 17 de julho de 2023.

As cooperativas de crédito mais que dobraram o número de associados em sete anos. Dados do Banco Central (BC) mostram que essas instituições somam mais de 17 milhões de cooperados. Em 2016, período a partir do qual o levantamento do (BC) foi disponibilizado, eram 8,4 milhões.

Para se ter uma ideia do mercado ocupado pelas cooperativas, a carteira de crédito das cooperativas cresceu 22,4% em 2022. Já o total de ativos do sistema cooperativo alcançou R$ 590 bilhões no ano passado, o que representa crescimento de 28,6% em relação a 2021. O país tem aproximadamente 800 cooperativas singulares de crédito em uma rede que compreende 9,1 mil unidades de atendimento.

“Esse contexto é resultado da compreensão mais aprofundada dos brasileiros acerca de como funcionam as cooperativas, que têm como objetivo ampliar as condições de acesso a soluções financeiras”, salienta Adalberto Veiga, diretor executivo da Unicred Integração.

A própria Unicred Integração vem expandindo a participação nas regiões brasileiras. A instituição, fundada no Rio Grande do Sul, entrou há dois anos no Nordeste do país. Conforme Veiga, esses movimentos vão ao encontro de uma análise de mercado que demonstra a possibilidade de avançar com o cooperativismo de crédito pelo Brasil.

Mesmo no Rio Grande do Sul, onde o cooperativismo é bem consolidado, as instituições financeiras do setor ganham mais mercado. Um relatório, divulgado em junho pelo Sistema Ocergs Organização Cooperativa, mostra que o número de associados cresceu 12%, chegando a 2.613.900. No total, o Estado tem 3,5 milhões de cooperados nos sete ramos analisados.

Mais informações em: https://www.unicredintegracao.com.br/