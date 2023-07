Empresas aumentam investimentos em comunicação para 2023

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 17 de julho de 2023.

O orçamento previsto para a área da comunicação empresarial no Brasil em 2023 é de R$ 35,3 bilhões, uma expansão de 3% em relação ao ano passado, quando o valor foi de R$ 34,4 bilhões, de acordo com a Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial).;

O dado faz parte de uma pesquisa exclusiva sobre o “Orçamento da Comunicação Empresarial” e foi compartilhado durante a cerimônia de abertura da Aberje Trends 2023. Em sua 7ª edição, o encontro foi realizado no Masp (Museu de Arte de São Paulo) e reuniu profissionais e especialistas para discutir “A nova economia da comunicação corporativa: Tecnologias e competências que vão moldar um time vencedor”.

“O levantamento reforça algo que já sabemos há muito tempo. A comunicação empresarial é fundamental na construção e fortalecimento da nossa relação com todos os nossos públicos e para a longevidade das companhias”, considera André Catrocchio, sócio-diretor de Risco, Compliance e PLD da Hectare Capital, empresa que faz a administração de carteiras de títulos e valores mobiliários.

Elmor chama a atenção para a importância de uma comunicação assertiva para as empresas no que tange à fidelização de clientes, ressaltando, inclusive, a mudança visual das redes sociais da Hectare, com objetivo de aproximar mais a gestora do público através de publicações institucionais e sobre o mercado geral com design mais clean, linhas orgânicas e cores vibrantes.

“No mercado financeiro, a comunicação precisa ser construída com dados transparentes e confiáveis”, pontua. “Uma empresa deve ser comprometida com a confiabilidade das informações para os seus investidores e seguir as melhores práticas do mercado, incluindo uma rotina rígida de atualização dos seus formulários de referência”, complementa.

O executivo da Hectare Capital destaca que o mundo dos investimentos ainda gera uma série de dúvidas para quem não atua na área, tanto pela falta de familiaridade com o tema, quanto pelo uso excessivo de jargões, o que acaba afastando o investidor pessoa física.

Por isso, prossegue, uma empresa que atua com administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, por exemplo, deve apostar em uma comunicação acessível em seus canais, “Dessa forma, é possível se aproximar do investidor e aumentar a taxa de fidelização”, observa.

Para mais informações, basta acessar: https://hectarecapital.com.br/