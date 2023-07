Estão abertas as inscrições para o Programa de Aceleração de Impacto Social

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 17 de julho de 2023.

Promover o protagonismo e oferecer capacitação para instituições do Terceiro Setor são os principais objetivos do Programa de Aceleração de Impacto Social (PAIS). Promovido pelos Institutos Bancorbrás, BRB, +Brasal, Sabin e Sicoob, em parceria com a Phomenta, a 6ª edição da iniciativa está com as inscrições abertas até o dia 21 de julho. O programa é voltado para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de todo o país que desejam aperfeiçoar técnicas de gestão e captação de recursos.

A primeira etapa do PAIS contará com o curso de Gestão Ágil, que será realizado inteiramente via WhatsApp de forma gratuita. Serão abordados assuntos de alta relevância para as organizações como captação de recursos e/ou liderança. Assim como em 2022, serão selecionadas 40 instituições com maior engajamento para participar da formação avançada por meio de dois módulos, os temas serão: Captação de Recursos e Sustentabilidade Financeira, e Gestão de Pessoas e Voluntariado Estratégico.

A novidade de 2023, é que para tornar o curso via WhatsApp ainda mais interessante e dinâmico, os participantes terão acesso a atividades práticas e recomendações por vídeo, texto e outros materiais complementares. Além disso, foi criado um chatbot exclusivo, com o objetivo de oferecer mais autonomia, otimizar o tempo e ampliar o alcance do projeto.

Segundo Claudio Roberto Nogueira, Diretor Executivo do Instituto Bancorbrás, podem se inscrever organizações que ofereçam atividades gratuitas na área de desenvolvimento social e que apresentem contribuições concretas para as comunidades onde estão inseridas. “O programa visa qualificar profissionalmente os gestores das instituições, para que eles possam oferecer um serviço de qualidade às comunidades, potencializando o seu impacto social”. A próxima fase do programa terá início em agosto, com duração de quatro meses, com encontros online e ao vivo. A previsão é de impactar mais de 500 OSCs ao longo do cronograma.

Para checar os critérios de participação e se inscrever basta acessar o site.

Lançamento da 6ª edição

Em 2023, o Instituto Sabin foi o anfitrião do encontro de lançamento da 6ª edição do projeto, que ocorreu no final do mês de junho. Estiveram presentes representantes dos Institutos Bancorbrás, BRB e +Brasal e Sabin. Gabriel Cardoso, Gerente Executivo do Instituto Sabin, aponta que o PAIS tem demonstrado a força e a potência dos institutos parceiros. “Esses encontros são muito importantes para estreitar cada vez mais os laços de confiança e para que a gente possa consolidar essas relações, que são construídas há 6 anos, e que esperamos que estejam – pelo bem das nossas comunidades – fortalecidas para os próximos anos”.

Claudio Roberto Nogueira, Diretor Executivo do Instituto Bancorbrás, também reforça a importância dessa reunião de todos os Institutos. “É gratificante ver de perto o tanto que já construímos e o tanto de aprendizado e compartilhamento que nós temos. O trabalho que é realizado pelos Institutos, para que tudo isso aconteça, é fundamental. O nosso objetivo é ampliar cada vez mais esse impacto na sociedade”, afirma.

O PAIS foi o primeiro grande projeto apoiado pelo Instituto BRB. “E por isso nós temos um carinho tão grande e entendemos a importância dele para as organizações sociais com quem trabalhamos”, comenta Leila Republicano, Presidente do Instituto BRB. “A gente sabe que quando vamos caminhando nós temos um objetivo e que podemos chegar aonde quisermos, mas quando a gente se une com parceiros e amigos, sabemos que vamos muito mais longe”. Rita Viana, Presidente do Instituto +Brasal, concorda com a colega. “Esta é a segunda edição que estamos participando e só temos a agradecer. Estamos aqui todos os dias escutando e aprendendo cada vez mais, para que assim possamos impactar positivamente a vida de mais pessoas. A última edição foi um sucesso e sabemos que essa será ainda melhor”, comemora.

“É enriquecedor para nós, como instituição comprometida com o desenvolvimento sustentável das nossas comunidades, participarmos junto aos demais institutos do PAIS. Enxergamos no programa uma rica oportunidade de potencializar nosso impacto e contribuir junto aos nossos parceiros para o desenvolvimento das OSCs e também do nosso sistema”, comenta Newton Brum, Diretor Administrativo e Financeiro do Sicoob Nova Central.

Resultados positivos

Em cinco anos, o PAIS já acelerou mais de 100 instituições. Com as técnicas aprendidas no programa, as organizações conseguiram captar mais de R$3,7 milhões para investir em seus projetos sociais. “A nossa expectativa é que cerca de 200 pessoas e mais de 150 OSCs sejam impactadas diretamente neste ano”, finaliza Claudio.