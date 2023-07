Experian divulga pesquisa de mercado 2023 sobre análise preditiva e ModelOps para instituições financeiras

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de julho de 2023.

A Experian, empresa líder mundial em serviços de informação global, revelou hoje sua detalhada pesquisa de mercado sobre o estado da análise preditiva e o futuro de ModelOps (operações de modelo) para instituições financeiras, intitulada “Accelerating Model Velocity in Financial Institutions” (Acelerando a velocidade dos modelos em instituições financeiras). A pesquisa entrevistou 415 organizações de crédito ao consumidor nos EUA, no Reino Unido e no Brasil, e fornece as principais tendências e insights sobre as tendências de construção de modelos em instituições financeiras em três dos maiores mercados do mundo.

Desenvolvimento de modelo e maturidade de implementação são indicadores de sucesso críticos para as instituições financeiras no que diz respeito a lançar novos produtos no mercado e aumentar sua lucratividade. ModelOps, as atividades operacionais com o suporte de IA que apoiam o desenvolvimento, a implementação e a manutenção de modelo preditivo, têm um impacto direto em como as instituições financeiras buscam automação e como aproveitam os dados e as análises para tomar decisões de forma mais precisa. Infelizmente, a pesquisa descobriu que muitas instituições financeiras sofrem com a velocidade dos modelos (isto é, como os modelos podem ser rapidamente passadosàprodução).

“A velocidade dos modelos tem a ver com acelerar a rapidez com que as instituições financeiras conseguem responder ao mercado e às pressões competitivas, e o que os nossos achados descobriram foi que os entrevistados passam pelo desafio de desenvolvimento e implementação ineficientes que afetam suas tomadas de decisão e, em última instância, a experiência do consumidor”, afirmou Alex Lintner, CEO da Experian Software Solutions. “Nossos achados lançam luz sobre as principais barreiras para desenvolver e atualizar modelos, incluindo escassez de talentos e comunicação dos resultados do modeloàgerência”.

Os principais achados revelam a complexidade do ambiente operacional e a necessidade de processos sofisticados, uma infraestrutura tecnológica robusta e uma mão-de-obra altamente qualificada, capaz de navegar a tomada de decisão baseada em dados. Entre os resultados da pesquisa, destacam-se:

O desenvolvimento e a implementação de modelos atualmente levam uma média de 15 meses.

Um significante 55% dos credores relatou construir modelos que nunca foram para a produção.

Dois terços (66%) das instituições reconhecem que ModelOps moldarão o futuro da indústria nos próximos cinco anos.

“Os achados mostram que as instituições financeiras adotaram modelos de análise preditiva em suas operações e um número significante de entrevistados pretendem implementar modelos em uma série de casos de uso nos próximos um ou dois anos”, acrescentou Lintner. “Ao antecipar o que este mercado precisa, a Experian tem uma ampla gama de ferramentas e insights de dados para ajudar as instituições financeiras a melhorar a sua velocidade de modelo e superar os problemas de transparência dos modelos”.

Para mais informações e para acessar o relatório “Accelerating Model Velocity in Financial Institutions” (Acelerando a velocidade dos modelos em instituições financeiras), acesse https://us-go.experian.com/accelerating-model-velocity-report.

Sobre a Experian

A Experian é a empresa líder mundial em serviços de informação global. Durante os grandes momentos da vida, desde comprar uma casa ou um carro, enviar um filhoàfaculdade, até expandir um negócio ao se conectar com novos clientes, capacitamos os consumidores e nossos clientes a gerenciar seus dados com confiança. Ajudamos as pessoas a assumir o controle financeiro e acessar serviços financeiros, empresas a tomar decisões mais inteligentes e prosperar, credores a emprestar com mais responsabilidade e organizações a evitar fraudes de identidade e crimes.

Temos 21.700 pessoas operando em 30 países e todos os dias investimos em novas tecnologias, pessoas talentosas e inovação para ajudar todos os nossos clientes a maximizar cada oportunidade. Com sede corporativa em Dublin, Irlanda, estamos cotados na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e fazemos parte do Índice FTSE 100.

Saiba mais em www.experianplc.com ou visite nosso centro de conteúdo global em nosso blog de notícias mundiais para ler as mais recentes notícias e insights do Grupo.

Experian e as marcas Experian utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas aqui citados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato:

Michael Troncale

Relações Públicas da Experian

1 714 830 5462

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE