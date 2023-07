IQA traz novo treinamento VDA para profissionais do setor automotivo nacional

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de julho de 2023.

O IQA – Instituto da Qualidade Automotiva anuncia o lançamento de um novo treinamento voltado para profissionais do setor automotivo nacional. O Core Tools – VDA aborda um conjunto de metodologias de gestão e ferramentas utilizadas na indústria de automóveis baseadas na Norma IATF 16949:2016, que visa garantir a excelência e a qualidade dos produtos e processos.

Entre as ferramentas disponibilizadas estão a análise de especificação de método e Planejamento Avançado da Qualidade do Produto (VDA MLA/APQP), Processo de Aprovação Parcial de Produção (VDA 2/PPAP), Modo de Falha e Análise de Efeitos (FMEA), Análise de Sistemas de Medição (VDA 5/MSA) e o Controle Estatístico de Processo (CEP).

Durante o treinamento, os participantes aprenderão a aplicar as técnicas de forma eficaz em suas respectivas empresas, visando auxiliar no desenvolvimento, produção e melhoria contínua de processos e produtos. Além disso, o Core Tools – VDA se tornou um requisito exigido para se obter a certificação VDA 6.3 – Qualificação de Auditores.

“O treinamento desempenha um papel fundamental ao auxiliar as organizações na garantia da conformidade com os requisitos de qualidade, na redução de falhas e retrabalho, e no aumento da satisfação do cliente”, explica Sérgio Kina, gerente de Operações do IQA. “Além disso, a aplicação dessas ferramentas pode ser um requisito indispensável para fornecedores que desejam estabelecer parcerias com montadoras e empresas do setor automotivo.”

Treinamentos VDA

O Instituto da Qualidade Automotiva é provedor oficial no Brasil e na Argentina da Verband der Automobilindustrie (VDA), associação automobilística da Alemanha. Os treinamentos, voltados para a indústria automotiva, são reconhecidos internacionalmente e seguem as diretrizes alemãs, que possuem requisitos altamente atualizados e focados no uso de ferramentas, aplicação e padronização dos procedimentos para montadoras e seus fornecedores.

Inscrições

O treinamento está disponível na modalidade presencial e online. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do site https://www.iqa.org.br/treinamento. Para obter mais informações sobre os cursos, incluindo o programa completo, as opções de inscrição e requisitos mínimos de participação, basta visitar o portal eletrônico do Instituto da Qualidade Automotiva ou entrar em contato pelo e-mail [email protected], ou telefone (11) 3181-9181 (disponível WhatsApp).