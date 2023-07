Process Mining é uma ferramenta para a melhoria contínua de serviços

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de julho de 2023.

O Process Mining é um método que aplica ciência de dados, análise de processos, mineração e tecnologia de processamento para descobrir, validar e melhorar fluxos de trabalho, através de logs sistémicos para metrificar e extratificar o desempenho real de seus processos, revelando sempre os gargalos e exceções inerentes ao negócio com o objetivo de criar Insights e soluções automáticas para a resolução rápida e assertiva.

As visões organizacionais podem revelar os vários recursos dentro de um processo, como interlocutores envolvidos, e a perspectiva de tempo pode demonstrar gargalos medindo o tempo de processamento de diferentes eventos dentro de um processo.

“A mineração de processos se concentra em diferentes perspectivas, como fluxo de controle, organizacional, caso e tempo. Embora grande parte do trabalho em torno da mineração de processos se concentre na sequência de atividades – ou seja, fluxo de controle – as outras perspectivas também fornecem informações valiosas para as equipes de gerenciamento”, afirma o CEO da Abai, multinacional espanhola de terceirização de processos de negócios (BPO) que promove a transformação digital em organizações públicas e privadas, Octávio Fernandes.

Por que usar a mineração de processos?

Vários setores de negócios, desde pequenos estabelecimentos como uma pizzaria, até grandes corporações podem utilizar a mineração de processos para melhorar a eficiência e conformidade. Além disso, o Process Mining integra diferentes áreas das organizações, possibilitando que os profissionais entendam completamente como seus principais processos de negócios são executados e identifiquem a causa raiz das ineficiencias e exceções, permitindo a melhoria contínua.

Antigamente, o mapeamento de processos tinha que ser concluído por equipes de pessoas que se reuniam por vários dias para gerar Insights relativos aos processos. Em outras palavras, é um trabalho árduo e moroso.

Mas, felizmente, é possível abandonar todo aquele doloroso mapeamento de processos conduzido por pessoas. Atualmente, os algoritmos poderosos da mineração de processos e a transformação avançada de dados tornam a descoberta e otimização de seus processos rápida, orientada por dados, sem restrições.

O Process Mining é importante pois agora é a era da proatividade e não da reatividade, e fazendo uso dele é possível identificar os problemas antes mesmo de acontecerem, a previsibilidade, eliminando o eventuais erros vinculados ao processo.

Benefícios do Process Mining

Processos de pesquisa em toda a empresa – em alta escala e baixo esforço humano;

Concentre-se nos gargalos, desvios e processos ineficientes que devem ser repensados ou automatizados;

Monitore continuamente os processos e meça as melhorias;

Utilizável em qualquer setor: serviços financeiros, telecomunicações, manufatura, saúde ou bens de consumo e além;

Analise praticamente qualquer processo em qualquer área funcional: centrais de atendimento, compra para pagamento, pedido para pagamento e muito mais;

Simplifique a conformidade, com trilhas de auditoria completas.

O método de Process Mining é apenas uma parte da modernização das organizações, à medida que a necessidade de automação aumenta nas operações de negócios e de TI. A decisão em direção a uma maior automação deve começar com projetos pequenos e bem-sucedidos, podendo ser dimensionado e otimizado para outros processos e outras partes da organização, ou seja, os Quickwins. É importante, nessa hora, contar com Stakeholders e especialistas capazes de ajudar e potencializar a utilização a mineração de processos da maneira assertiva.