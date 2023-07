Investimentos em Sucesso do Cliente impulsionam negócios no Brasil e no mundo

17 de julho de 2023.

O Sucesso do Cliente tem se tornado uma prioridade estratégica para empresas ao redor do mundo, incluindo o Brasil. O investimento nessa abordagem vem crescendo de forma significativa, impulsionando negócios e gerando resultados positivos, como apresenta o relatório “Mercado global de Gerenciamento de sucesso do cliente – crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2021 – 2026)”, conduzido pela Mordor Intelligence.

No Brasil, assim como em outros países, as empresas estão reconhecendo a importância do Sucesso do Cliente como um fator-chave para a diferenciação competitiva e a conquista da fidelidade dos clientes. Segundo o relatório da KMPG, é 7 vezes mais barato manter um cliente do que conquistar um novo.

O crescimento dos investimentos em Sucesso do Cliente é resultado do reconhecimento de que a satisfação do cliente vai além da simples venda de produtos ou serviços.

No âmbito global, um estudo conduzido pela Kustomer, plataforma de Sucesso do Cliente, revelou que 80% das empresas afirmam que a estratégia de Sucesso do Cliente impacta diretamente em seu crescimento. Além disso, 90% das empresas entrevistadas acreditam que investir em Sucesso do Cliente é essencial para a sobrevivência e o sucesso a longo prazo.

Segundo Gisele Paula, CEO do Instituto Cliente Feliz, empresa especialista em Experiência e Sucesso do Cliente, os clientes felizes compram mais vezes, recomendam mais e não cancelam.

No entanto, segundo a CEO, para que isso aconteça é importante que as empresas estejam às etapas que levam a estratégia a conquistar sucesso de fato. As etapas de onboarding, adoção, ongoing e renovação precisam ser acompanhadas de perto pelo time responsável na empresa. E alerta que essa não é um caminho dedicado apenas às grandes marcas, empresas de todos os tamanhos podem se beneficiar dessa abordagem que coloca o cliente no centro das decisões.

A área de Sucesso do Cliente tem previsão de crescimento de aproximadamente 25% nos próximos 5 anos no mercado global, segundo o relatório “Customer Success Management Market – Growth, Trends, Covid-19 Impact and Forecasts (2021-2026)” da Mordor Intelligence.

Pode-se observar então que o crescimento dos investimentos em Sucesso do Cliente no Brasil e no mundo reflete a compreensão de que a satisfação e o sucesso do cliente são elementos para o crescimento e a sustentabilidade dos negócios. O relatório ainda aponta empresas que adotam essa abordagem colhem benefícios, como maior retenção de clientes, aumento da receita recorrente e fortalecimento da reputação no mercado.

Nessa direção, o Instituto Cliente Feliz promoverá o C-Success, uma imersão sobre Sucesso do Cliente para empresários e líderes que estão em busca de alavancar os lucros e os resultados do negócio por meio da satisfação e da lealdade dos clientes.

O evento que acontecerá em São Paulo, nos dias 27 e 28 julho, contará com a presença de Luiza Helena Trajano (empresária à frente da holding Magazine Luiza) e de nomes da experiência do cliente no Brasil. As inscrições poderão ser realizadas pelo site da Imersão C-Success.

