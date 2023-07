ADM reforça posicionamento no mercado de Pet Nutrition com portfólio repaginado

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 18 de julho de 2023.

A ADM, multinacional de nutrição, originação e processamento agrícola, anuncia o seu novo portfólio de alimentos para cães e gatos, com o lançamento de produtos pensados para atender às necessidades específicas para cada tipo de pet. A iniciativa ocorre após um ano da criação da Pet Nutrition, divisão de negócios da ADM liderada por Gerson Mantovani, diretor comercial da área na América Latina.

A ADM acredita que os pets exercem um papel fundamental na vida de seus ‘pais’, e que uma alimentação equilibrada é essencial para garantir mais vitalidade e energia para juntos aproveitarem cada momento. No primeiro ano de operação, o time buscou desenvolver soluções que conectam tendências com tecnologia, atentando-se a palatabilidade e qualidade nutricional de cada produto.

“A estratégia resultou em um portfólio reformulado que atende não somente às necessidades buscadas por diferentes perfis de consumidores ‘pais de pet’, mas oferece também alimentos para cães e gatos de todos os portes e fases da vida”, declara Mantovani. As principais mudanças ocorreram nas linhas premium especial e super premium das marcas da companhia já consolidadas no mercado nacional e internacional, que passaram por um processo de repaginação que vai desde a fórmula e palatabilidade dos alimentos até às embalagens.

Foco em sustentabilidade

Atentas não só com o bem-estar dos animais, mas também com o cuidado de todo o meio ambiente, as marcas Max, Equilíbrio e Naturalis contam com embalagens 100% recicláveis, atestadas pelo selo “Reciclo do Bem”, que comprova a segurança, qualidade e responsabilidade ambiental dos produtos. A ADM também possui o selo “Recupera” que endossa o esforço da empresa em implementar ações permanentes de logística reversa para ampliar os níveis de reciclagem no país.

Com mais pets sendo elevados à categoria de membros da família e consumidores exigentes, a ADM impulsiona sua equipe global de cientistas, engenheiros e especialistas para ajudar marcas de nutrição animal a capturarem as oportunidades de mercado. A nova área Pet Nutrition traz mais foco em pesquisa, desenvolvimento de soluções inovadoras e segurança alimentar, contribuindo assim com o crescimento do mercado para pets.