Cia Athletica tem programação de férias para bebês, crianças e jovens em julho

* Por: DINO - 18 de julho de 2023.

Quando chegam as férias de meio de ano, uma das principais preocupações dos pais é encontrar atividades e tempo para distrair as crianças dentro de casa. Para ajudar a mantê-las ativas, a Cia Athletica criou uma série de atividades de férias. A programação acontece nas academias da capital paulista.

A unidade Anália Franco, por exemplo, tem aulas de natação para bebês a partir dos seis meses de idade (sempre acompanhados dos responsáveis), e oferece opções de férias que vão até os adolescentes de 14 anos. Outras unidades, como a Kansas, têm brincadeiras, prática de esportes e dança a partir dos três anos de idade. As outras academias do grupo que participam da programação são a Granja Viana e Morumbi.

A oferta de atividades de férias é variada e inclui entre as opções brincadeiras com balões, brincadeiras de circo, capoeira, judô e voleibol, além de momentos de descanso com direito a filmes e animações. “Além de espantar o tédio das férias das crianças, nossa intenção é integrar as famílias no momento da atividade física. Queremos mostrar às crianças e jovens que a rotina de ir até a academia e praticar um esporte propicia um momento de diversão e interação com pessoas da mesma idade, e abre uma janela nas férias para que eles não fiquem parados dentro de casa durante tanto tempo, o que é uma preocupação de muitos pais”, comenta Mônica Marques, diretora técnica da Cia Athletica.

As atividades normais das unidades retornam a partir do dia 31 de julho.