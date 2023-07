IEG: 7% dos CSCs já utilizam ChatGPT e 50% pretendem usar

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de julho de 2023.

O IEG (Instituto de Engenharia de Gestão) fez um levantamento com cerca de 100 empresas para entender como está o uso do ChatGPT nos CSCs (Centros de Serviços Compartilhados). Dessas, 7% já utilizam, 50% pretendem usar, 11% estão em período de teste e 32% não pretendem utilizar.

Quando questionados a respeito da finalidade do uso do ChatGPT, os entrevistados responderam que usam a ferramenta para: fonte de informação, geração de texto, auxílio em automações, entre outros.

Lara Pessanha, sócia do IEG e responsável pela área de Inteligência de Mercado do instituto, também destaca que o ChatGPT consolida diversas informações em uma velocidade considerável e as apresenta de forma que seja fácil de entender.

“No entanto, é importante que haja uma análise crítica das respostas, pois nem sempre elas podem ser provenientes de fontes confiáveis e atualizadas”, afirma Pessanha.

Continuando, Lara afirma que “Apesar de ser uma ferramenta bastante poderosa, percebemos que as empresas estão se mostrando bastante cautelosas com a utilização [do ChatGPT], principalmente devido à questão da segurança da informação”.

Para mais informações, basta acessar: https://ieg.com.br/blog/como-esta-o-uso-do-chatgpt-nos-cscs/