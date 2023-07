Receita do turismo brasileiro cresce 28% em 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de julho de 2023.

O turismo brasileiro alcançou uma receita de R$ 208 bilhões em 2022, um avanço de 28% em relação ao ano precedente, conforme indicativos do balanço mensal do FecomercioSP (Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), com base em informações do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em dezembro, o setor já havia registrado a alta de 14,4%, impulsionado por fatores como o período de alta temporada e a chegada das férias escolares. No acumulado do último ano, todos os setores cresceram, com destaque para o de transporte aéreo, que alcançou uma receita de R$ 66,5 bilhões. A soma foi 65,2% maior do que a conquistada em 2021.

Para Rodrigo Mendes de Oliveira, CEO do portal Booking Brasil, os dados demonstram que o turismo se recuperou da pandemia de Covid-19 e continua crescendo com forte estímulo.

“A expectativa é que esse número aumente a cada ano, já que trata-se de um mercado que está em constante crescimento. Viajar pode ser considerado uma questão de saúde, além de prazer e divertimento”.

Com efeito, o fim das restrições causadas pela Covid-19 foi apontado pela Fecomércio como o principal elemento responsável pelo aumento da demanda, assim como a maior quantidade de assentos ofertados.

A análise tem como base a Pesquisa Anual de Serviços e dados atualizados da Pesquisa Mensal de Serviços, ambas do IBGE. Os números são atualizados a cada mês pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e foram escolhidas as atividades que têm relação direta ou indireta com o turismo.

O transporte terrestre rodoviário, por sua vez, chegou ao fim de 2022 com um faturamento de R$ 34 bilhões, um crescimento de 13,9% em relação ao ano antecedente.

Na visão de Oliveira, as perspectivas para o segmento em 2023 são positivas. “A expectativa agora é de crescimento, já que, durante a crise sanitária, o setor de turismo foi um dos mais atingidos”, pontua.

“Aliás, o Brasil é um país com um grande potencial turístico para atrair turistas do mundo todo a fim de explorar as belezas e conhecer de perto a cultura brasileira”, acrescenta.

E nem só de viajante estrangeiro vive o turismo brasileiro. Segundo o MTur (Ministério do Turismo), o turismo ecológico, ou ecoturismo, foi o principal motivo para uma em cada quatro viagens domésticas realizadas a lazer no Brasil em 2021. A modalidade foi a escolhida por 18,6% dos turistas de outros países e mais de um milhão de brasileiros,

O CEO da Booking Brasil destaca que o setor pode crescer ainda mais nos próximos anos: “O turismo sempre foi importante para a economia brasileira e, com certeza, deve continuar desempenhando um papel importante neste momento de retomada – o que pode contribuir para a geração de milhões de empregos diretos e indiretos e beneficiar diversos segmentos, assim como para a economia como um todo”, finaliza.

