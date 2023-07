Centric Solution Meeting 2023 discute a transformação digital em Joinville (SC)

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de julho de 2023.

A Centric Solution, empresa de tecnologia que atua com soluções em TI, promove a primeira edição do Centric Solution Meeting, no dia 20 de julho, em Joinville (SC), a partir das 18h. O evento, que acontece no rooftop do Eusébio Corporate Center, vai abordar a transformação digital aliada às soluções de gestão de TI e promete reunir aproximadamente 50 parceiros, entre clientes, propsects e leads.

Em parceria com a Managine Engine, empresa que produz software de gerenciamento de TI global, o encontro tem como proposta promover trocas de experiência e networking em uma noite interativa. A programação inclui palestras voltadas à temática central, que serão ministradas pelo diretor da Centric Solution, Alexandre Pohlmann, pelo líder de vendas da empresa, Anderson Campos e pelo líder técnico, Luigi Scola.

O evento conta também com a presença da Miss Universo Santa Catarina 2023, Sasha Benner Bauer, que será a mestre de cerimônias.

“A primeira edição do Centric Solution Meeting promete uma experiência imersiva e interativa aos nossos convidados. Trata-se de uma oportunidade de conexão em meio a profissionais, líderes e executivos do ecossistema da tecnologia e da gestão de TI. Haverá networking, compartilhamento de tendências e insights da área, entretenimento e gastronomia”, informa Otto Pohlmann, CEO da Centric Solution.

A cidade foi escolhida como ponto de conexão por ser a maior do estado de Santa Catarina, onde há concentração de indústrias manufatureiras e forte atração de investimentos nacionais e internacionais, além de ser considerada um importante polo de tecnologia com startups e incubadoras.

Há quase duas décadas no mercado, a Centric Solution oferece soluções tecnológicas com foco em implementação, treinamento e suporte para ajudar a sustentar o desenvolvimento de empreendimentos de todos os portes e ramos de atividade. Com sede em São Paulo (SP), já ultrapassou a marca de 3 mil clientes e inclui nomes como Banco Safra, Crefisa, Unimed e CPFL.