Governo de Goiás divulga grade de shows do Mais Araguaia em Aruanã

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de julho de 2023.

O Governo de Goiás, que está investindo R$ 14 milhões no Mais Araguaia, divulga a grade completa das atrações que vão animar o público na cidade de Aruanã, durante todo o mês de julho, com shows de artistas regionais e nacionais. Entre as principais atrações estão, Tatau, Léo Chaves, Barão Vermelho e João Neto & Frederico, que estão sendo oferecidos em parceria com o Sesc Goiás.

Por meio do Goiás Social e da Secretaria da Retomada, a Praça Couto Magalhães ganhou um palco com grandes estruturas. As apresentações serão todas as sextas e sábados, a partir das 17h, com programação inteiramente gratuita para os turistas, que vão poder ainda curtir o pôr do sol, aos sábados, durante toda a temporada, com boa música no palco Sunset.

A maratona de shows começa com MaLuê já nesta sexta-feira (07/07) e Tatau, ex-Araketu, no sábado, dia 8 de julho. A música eletrônica, que sacudiu Aruanã no primeiro fim de semana do mês, volta com um time de mulheres que dominam a cena: DJs Larissa Lahw, Ani Cristine e Kah Fialho. A cantora Grace Carvalho leva o melhor do samba e do forró para a programação.

Já no terceiro fim de semana de julho, Léo Chaves (que fazia dupla com Victor) será a atração principal da sexta (14), que também contará com os DJs Low e Ani Cristine. No sábado (15), a programação mistura o pop rock dos artistas goianos, Nila Branco e Mr Gyn., com os clássicos nacionais e internacionais de Jorginho.

A dupla Humberto e Ronaldo sobe ao palco do Governo de Goiás na sexta, dia 21. Já no sábado, dia 22, é a vez do Barão Vermelho e a cantora Cejane Verdejo embalarem o público com clássicos do rock, além do pagode com Kamisa 10.

No último final de semana do mês, João Neto e Frederico, Gabriel O Pensador, Maíra, Club Retrô e outras atrações encerram a temporada Mais Araguaia para os turistas de Aruanã.